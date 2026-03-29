Milán, escucha a Pulisic: «Pronto el balón golpeará mi rodilla y entrará»

Continúa la sequía goleadora de Christian Pulisic, que tampoco logró marcar en el partido amistoso que disputó Estados Unidos estos últimos días contra la selección belga de Alexis Saelemaekers y Koni De Winter. Al término del encuentro, que terminó con la victoria de la selección europea por 5-2, el delantero del Milan comentó así su difícil momento:





«Tengo que ser más frío en esos momentos. Es un periodo difícil, pero me siento bien físicamente y estoy creando ocasiones. Solo tengo que mantener una actitud positiva. Sé que en algún momento el balón me dará en la rodilla y entrará, y entonces todo cambiará. No me dejo llevar por el pánico. Mejor ahora que en verano. Las cosas cambiarán».