Miguel Pinto le respondió sin filtro a Johnny Herrera: "Cada uno tiene sus demonios, espero encuentre la paz"

El nuevo refuerzo de Colo Colo contestó los cuestionamientos del otrora capitán de Universidad de Chile por su decisión de fichar en el Cacique.

Miguel Pinto fue presentado esta jornada en y en la conferencia de prensa, además de referirse a sus objetivos en su arribo al Estadio Monumental, abordó la crítica que recibió por parte de Johnny Herrera por su decisión de fichar en el archirrival.

El otrora capitán de Universidad de recordó el pasado azul del ahora meta del Cacique y, por lo mismo, cuestionó su llegada a Macul. "No entiendo por qué Miguel (Pinto) lo hizo. Él es un año más chico que yo, lo conozco de niño y sé lo que siente por la U. No entiendo su decisión. Puede ser que esté necesitado de dinero, no sé. Yo nunca haría eso, no transo mis principios", señaló hace unos días el nacido en Angol.

Herrera, hoy guardameta de , profundizó que "yo tenía como 9 años cuando Colo Colo salió campeón de la Libertadores y muchos de mis amigos se hicieron colocolinos. Eso me cargó. Fue tanto que me rebelé y como la U había estado en Segunda, veía como le alentaban, me hice al tiro hincha del archirrival".

Y al respecto, el ex golero de respondió: "Con respecto a las declaraciones o críticas de compañeros de profesión, no me voy a referir. La verdad es que le deseo bastante éxito en sus proyectos profesionales, familiares. Cada uno tiene sus demonios con quien pelear. Espero que él encuentre pronto la paz", indicó.

Finalmente, habló sobre los motivos que lo llevaron a fichar por el rival de su ex equipo y lo complicado que será ganarse a los fanáticos del cuadro Popular. "El desafío es el Everest (risas) pero no es inalcanzable. El trabajo es lo esencial para ganarse a una hinchada tan fiel como la de Colo Colo (...) Mis decisiones siempre han sido para ascender en mi carrera", cerró.