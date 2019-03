Miguel Herrera buscará que el América retenga a Henry Martin

Martín suma siete goles en dieciséis encuentros del Clausura 2019 entre Liga y Copa.

Miguel Herrera señaló la intención de renovar el contrato de Henry Martín, delantero mexicano que ha sido constante frente al arco bajo los colores del América.

Henry llegó hace año y medio y firmó por tres años. Está haciendo muy bien las cosas, yo quiero que se quede, que sigan los mismos jugadores, quiero a este equipo por mucho tiempo", mencionó el Piojo en conferencia de prensa en Coapa, de cara al encuentro de Clásico Nacional que se jugará este sábado en Guadalajara.

Martín, quien fue dirigido por Herrera en Tijuana, llegó al América para el Clausura 2018, esto para ser una solución para la ofensiva azulcrema. Las actuaciones no han sorprendido, por lo que lo ha puesto como posible seleccionado a la Selección dirigida por Gerardo Martino.

"Esa no es mi decisión, pero si a mí me tocara decidir lo tengo que llevar, es un jugador importante que está haciendo bien las cosas. De los mexicanos es el que más goles lleva, está cumpliendo, está siendo titular y a veces es un relevo importante", expresó, luego de que no fuera llamado para los amistosos de Fecha FIFA frente a y .