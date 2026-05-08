Michiel Kramer causa incredulidad con una declaración totalmente sincera

Michiel Kramer se muestra sincero este viernes en el programa deportivo de Rijnmond. El delantero, que se despide del RKC Waalwijk, revela cómo debilita al rival en los partidos.

«Si puedo provocar una tarjeta roja, lo hago con gusto», admite en el programa regional. El presentador, Bart Nolles, le señala que podría lograrlo el sábado en el play-off contra el Willem II.

«Eso también forma parte del juego, Bart», afirma con total sinceridad. «Es un poco antideportivo, pero no me importa; lo he hecho varias veces y creo que simplemente es parte del fútbol».

«Si eso beneficia al equipo, ¿por qué no hacerlo?», se pregunta en voz alta.

El periodista Wessel Penning escucha con sorpresa y comenta: «Me pregunto si lo dirá en serio. Creo que ahora está provocando».

«El fútbol es un deporte fantástico. ¿Por qué provocar una tarjeta roja al rival...», empieza Penning, pero Kramer lo interrumpe: «Porque nos beneficia como equipo. Soy un poco cabrón, sí. Si puedo aumentar esa probabilidad, lo haré».

Para cerrar, Penning pregunta si esta actitud ha dañado la imagen de Kramer. «Claro, pero no me importa. Así soy yo».