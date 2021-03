México, contra el efecto 'Wolves' sin Raúl Jiménez en su alineación

El Tricolor parece sufrir en su funcionamiento cuando no cuenta con el delantero del Wolverhampton.

La gran evolución futbolística de Raúl Jiménez ha traído un problema con el cual no contaban sus equipos: Su presencia en el campo hace que México y Wolverhampton jueguen mejor, perdiendo en muchos aspectos cuando el nacido en Tepeji se ausenta del terreno de juego.

Resulta desafortunado que la fractura de cráneo llegó para Jiménez Rodríguez en el mejor momento de su carrera. Su cuota goleadora se elevó como nunca antes, desarrollando un instinto clínico para salir del área, botarse, generar ventajas y asociarse con sus compañeros.

Desde la ausencia del delantero de 29 años, el Wolves vio sus esperanzas de tener una buena campaña irse por la borda. Actualmente marchan en la posición número 13, demasiado lejos de puestos europeos y siendo la ofensiva número 15 de 20 posibles en la Premier League.

Sus compañeros han resentido al máximo su ausencia. Pedro Neto perdió al cómplice que le permitía quedar frente al arco y disparar, Adama Traoré no suma goles ni asistencias en la temporada y los delanteros Fabio Silva y Willian José no han logrado estar a la altura y cubrir el hueco.

Con la Selección mexicana existieron dudas desde el momento en el que se conoció la lesión, pues aún no existe un centro delantero de garantías que pueda cubrir la vacante. Pulido y Chicharito aún no tienen actividad en la MLS, José Juan Macías aporta buenos números, pero aún se sigue desarrollando como futbolista, y otros nombres interesantes en el campeonato como Santiago Ormeño y Ángel Sepúlveda no le llenan el ojo al Tata Martino.

Para la gira por Europa, el timonel argentino optó por convocar a Henry Martín y Alan Pulido, los cuales se lesionaron y todo parece indicar que no verán minutos en ninguna de las dos contiendas, condicionando seriamente los planes de Martino para buscarle un reemplazo a Raúl.

En el duelo contra Gales, el entrenador sudamericano apostó por Chucky Lozano como delantero centro, una prueba que no funcionó y evidenció aún más la falta que hace Jiménez como referencia en esa zona del campo.

De cara al duelo de este martes 30 de marzo contra Costa Rica, se espera que la Selección mexicana intente algo parecido, colocando a Lozano como atacante, tal y como hacía Ancelotti y en algunas ocasiones Gattuso, o tal vez Rodolfo Pizarro en la posición de falso nueve, dos experimentos que no parecen dar mucha esperanza en el Tri pensando a largo plazo.

¿Por qué los equipos de Raúl bajan tanto su desempeño cuando se aleja de la cancha? Los partidos muestra están, y sirven para evidenciar que un futbolista tan especial como él aporta en distintas facetas del juego.