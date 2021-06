En México, ¿qué canal pasa Eslovaquia vs España, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

El combinado español buscará asegurar su lugar en octavos de final frente a los Halcones

La Eurocopa 2021 se encuentra disputando la última fecha de la fase de grupos, donde se definen los cruces de octavos de final. Uno de los combinados obligados a pelear por el título es España, que ahora tiene la encomienda de derrotar a Eslovaquia en el último compromiso de la etapa regular.

Los dirigidos por Luis Enrique pelearán contra los de Stefan Tarkovic por un lugar directo a la Fase Final, toda vez que España es tercero de grupo con dos puntos y Eslovaquia es segundo con tres unidades. Por lo mismo, los Ibéricos pueden por lo menos asegurar el subliderato del sector. Ahora se espera un encuentro lleno de espectáculo.

A lo largo de toda la Eurocopa, muchos de los cotejos más atractivos han sido exclusivos de un sistema de cable. Afortunadamente para los aficionados, este será uno de los compromisos que podrán verse en televisión abierta.

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente para la televisión mexicana.

DÍA Y HORARIO DEL ESLOVAQUIA VS ESPAÑA EN MÉXICO

El cotejo entre Eslovaquia y España está programado para el miércoles 23 de junio de 2021 a las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL ESLOVAQUIA VS ESPAÑA EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el partido podrá verse en Sky, TUDN y Canal 5

¿ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Afortunadamente para la mayoría de la audiencia, este partido será transmitido a través de televisión abierta, además de televisión de cable y de paga.

¿QUÉ CANAL ES EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sistema SKY IZZI MEGACABLE DISH TOTAL PLAY Canal 5 105 / 1105 (HD) 5 / 705 (HD) 105 105 5 TUDN 547 / 1547 (HD) 501 / 890 (HD) N / A N / A 503 Sky 534 / 1534 (HD) - - - -

¿CÓMO VER ESLOVAQUIA VS ESPAÑA EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de TUDN y Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

PROBABLES ALINEACIONES

Eslovaquia: Dubravka; Pekaric, Skriniar, Satka, Hubocan; Kucka, Hromada/Hrosovsky; Haralsin, Hamsik, Mak; Duda

España: Unai Simón; Azpilicueta/Marcos Llorente, Pau Torres/Eric García, Laporte, Gayá/Jordi Alba; Koke/Thiago, Busquets, Pedri; Gerard Moreno, Morata y Dani Olmo/Sarabia