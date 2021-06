En México, ¿qué canal pasa Brasil vs Ecuador, dónde ver EN VIVO y a qué hora?

El equipo de Tite busca cerrar su participación en la fase de grupos con puntaje perfecto.

La Copa América llega a su última jornada y uno de los compromisos más interesantes es el que disputarán Brasil y Ecuador. El equipo de Tite no ha tenido problemas en el Grupo A, pero espera conseguir una victoria para afrontar los cuartos de final con la moral por las nubes.

Con un Neymar en gran estado de forma, la Verdeamarela cuenta sus partidos por victorias en el certamen. Sin embargo, en esta oportunidad se enfrenta a una Tricolor de Gustavo Alfaro que está en la obligación de sumar los tres puntos para avanzar a la próxima ronda.

Este partido podrá disfrutarse en la República Mexicana, pues un sistema de cable ha adquirido los derechos para transmitir todos los partidos de la competencia.

Contenidos:

Por ello, a continuación en Goal te enseñamos la información correspondiente.

DÍA Y HORARIO DEL BRASIL VS ECUADOR EN MÉXICO

El cotejo entre Brasil y Ecuador está programado para el domingo 27 de junio de 2021 a las 16:00 horas (Tiempo del Centro de México) .

TRANSMISIÓN DEL BRASIL VS ECUADOR EN MÉXICO

Para la República Mexicana, el sistema de cable SKY es el único que transmite las eliminatorias sudamericanas, así como distintas ligas europeas. Esto, por supuesto, en exclusiva para sus suscriptores.

¿SKY ES CANAL ABIERTO O DE PAGA?

Desafortunadamente para la mayoría de la audiencia, este únicamente se accede a él a través de la TV cerrada. O sea, no se encuentra disponible para la televisión gratuita. En otras términos: se necesita desembolsar una cantidad por mes para disfrutarlo en nuestras pantallas.

¿QUÉ CANAL ES SKY SPORTS EN CADA SISTEMA DE CABLE?

Sky Sports nada más existe para un sistema de cable: el mismo Sky, puesto que es su oferta personalizada de programación deportiva. Léase que no está ni para Izzi, Megacable, Dish o Total Play .

El partido será transmitido en el canal 510 y 1510 en HD , donde se ofrece la transmisión de las eliminatorias de Conmebol .

¿CÓMO VER BRASIL VS ECUADOR EN SMART TV?

Si no cuentas con un televisor, como alternativa queda el celular mediante la app de Blue to Go . La aplicación se consigue para cualquier smartphone o celular inteligentes con sistema operativo Android e iOs para posteriormente enlazarla a la pantalla vía Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.

Si contratase Sky, entonces BTG tiene un costo extra de 20 pesos mexicanos para poder seguir completamente en vivo los cotejos de las eliminatorias sudamericanas y muchos más del futbol europeo.

PROBABLES ALINEACIONES

Brasil: Alisson, Danilo, Militao, Marquinhos, Lodi, Casemiro, Fred, Paqueta, Richarlison, Neymar y Gabriel Jesús.

Ecuador: Ortíz; Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñán; Mena, Méndez, Caicedo, Preciado; Campana, Valencia.