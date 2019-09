Messi: "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar"

El capitán del Barcelona le dio una entrevista a Sport, en la que comentó sobre su futuro en el equipo catalán.

En el adelanto de una entrevista a Sport, Lionel Messi sentó posición sobre su situación en el Barcelona. Aunque estuvo lejos de generar declaraciones explosivas, sí sentó su posición alrededor de su continuidad. El capitán no tiene dudas cuál es su lugar en el mundo, pero tiene pretensiones y exigencias: precisa ganar.

"Sería bueno para el club que hubiera una estabilidad y no tantos cambios en la estructura deportiva. Puyol sería ideal como secretario técnico", dijo Messi. Y agregó: "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar".

Messi, que aún no jugó en la temporada 2019-20 por una molestia en el sóleo y ya está descartado para el encuentro ante , por , se refirió al caso Neymar: "No sé si hizo todo lo posible para que vuelva". Sobre su jerarquía, comentó: "Es uno de los mejores del mundo y hubiésemos dado un salto".

La Pulga no dudó sobre el caso Neymar: "Me hubiese encantado que viniera. Sinceramente, no sé si se hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con es difícil".