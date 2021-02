Mercado de pases de Universidad Católica en vivo: los rumores de refuerzos y bajas para 2021

Tras el histórico tricampeonato, Cruzados ya piensa en los nombres que podrían reforzar al plantel. Además, ya fijan su mirada en el sucesor de Holan.

LAS BAJAS PARA 2021

Después de realizar una gran campaña, que los llevó a conquistar un histórico tricampeonato,se quedó por tercera temporada consecutiva sin entrenador luego que se hiciera oficial la partida de. Primero fue Beñat San José. Luego Gustavo Quinteros. El ahora exDT de los Cruzados hizo uso de la cláusula de salida que establece su contrato, por lo que tiene vía libre para profundizar tratativas con otros clubes. Por lo mismo, en la institución ya piensan en el reemplazo del ex Independiente, como también en un refuerzo bombástico de cara a sus desafíos en el plano local y en Copa Libertadores.Minutos después de que Cruzados hiciera oficial su salida, Ariel Holan publicó varios mensajes en Twitter para despedirse del club al que arribó a comienzos de 2020, consiguiendo el trofeo de la temporada y alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

A la partida del estratega se sumará la de Cristopher Toselli, quien continuaría su carrera en Palestino. Por lo mismo, la dirigencia estudiantil tendrá que abrochar un refuerzo que siga siendo competencia de Matías Dituro, que si bien ha comunicado que se siente muy a gusto en la precordillera, y que tiene contrato vigente con el club, también podría marcharse pues la MLS lo habría tentado.

Los posibles refuerzos:

LUIS JIMÉNEZ

FELIPE GUTIÉRREZ

El brillante torneo del 'Mago' ha generado el interés tanto de Universidad de Chile, como de Universidad Católica. Sin embargo, hoy es el equipo de Las Condes el que corre con ventaja. José María Buljubasich y la oficina técnica de Cruzados le manifestaron al entorno del jugador su intención de cara a la temporada 2021, reportó AS. De hecho, y según supo Goal, ya la dirigencia de los precordilleranos han tenido conversaciones con su representante. Cabe destacar, eso sí, que el futbolista tiene contrato vigente con Palestino pero no posee clausula de salida, por lo que la UC tiene que negociar directamente con la tienda árabe, que no quiere desprenderse de su mejor jugador.

El volante Felipe Gutiérrez se convertirá en el primer refuerzo del tricampeón, según consignó El Mercurio. El campeón del Torneo 2010 con La Franja firmaría un contrato de dos años en la tienda precordillerana, en la que jugará tras su paso por Sporting Kansas City de la MLS.

"Estoy sin contrato y la Católica siempre va a ser opción, obvio que cuando ellos quieran", indicó a los micrófonos de ESPN. "Si se diera la posibilidad de regresar me gustaría hacerlo con ritmo", agregó. Cabe destacar que el mundialista no tuvo actividad en la última temporada con el elenco estadounidense debido a una operación de rodilla que lo tuvo fuera de las canchas.

¿ZACARÍAS LÓPEZ O AUGUSTO BATALLA?

Según informó ESPN, el principal apuntado por los directivos para reemplazar la vacante que dejará Toselli es Zacarías López, arquero de Deportes La Serena. El portero de los Papayeros, de 22 años, registra experiencias por la Selección Chilena Sub 17, sumando apariciones en el Sudamericano del 2015 y en el Mundial ese mismo año.

Pero también toma fuerza el nombre de Augusto Batalla, meta de O'Higgins. De hecho, el propio exRiver comentó sobre las posibilidades de arribar a San Carlos. "Me siento capacitado para hacerlo, porque es así, por ahí si me preguntaban en otro momento decía que no, que me faltaba crecer, de hecho lo dije antes, pero ahora me siento capacitado y veremos a fin de campeonato cómo se mueve el mercado", dijo a TNT Sports.

Batalla y la opción de jugar en #LosCruzados: "Me siento capacitado para jugar en un equipo así"



EL REEMPLAZO DE HOLAN

Radio Cooperativa aseveró que ya hay tres nombres en carpeta para transformarse en el sucesor de Holan en la banca. Estos serían los argentinos Jorge Almirón y Frank Kudelka, además de Miguel Ramírez. Eso sí, el citado medio indica que el ex Elche sería el Plan A. "Almirón es el primer candidato para asumir en la precordillera, entrenador que recientemente renunció a Elche de España por malos resultados en La Liga (penúltimos y en zona de descenso), por lo que tiene vía libre para negociar con cualquier club y la UC resulta una buena posibilidad".

"Además, ha logrado un importante recorrido desde que debutó como entrenador en 2008, pasando por Colombia, Arabia Saudita y por su país, llegando a la final de la Copa Libertadores en 2017 con Lanús", agregan.