Llegó el segundo: Carlos Zambrano es refuerzo de Boca

El defensor peruano fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Xeneize.

A horas del cierre del mercado de pases, Boca presentó oficialmente a un jugador con el que ya tenía todo totalmente acordado: Carlos Zambrano se transformó en el segundo refuerzo xeneize.

El defensor peruano estaba en conflicto con el Dinamo Kiev de por una deuda que le impedía desligarse de su contrato y así firmar con Boca, que desembolsará alrededor de 1.5 millones de euros para hacerse con sus servicios. Durante este período de incertidumbre, el central viajó a y hasta se realizó la revisión médica, mientras se entrenaba de forma particular para estar a disposición de Miguel Russo, que buscaba una nueva opción para la zaga tras la salida de Paolo Goltz, en donde cuenta con Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y el juvenil Gastón Ávila.

"Estoy cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño" , fueron las primeras palabras del futbolista incaico como nuevo jugador de Boca, durante su presentación en conferencia de prensa junto al presidente Jorge Amor Ameal y Jorge Bermúdez, integrante del consejo de fútbol del club.

"Estuve en Argentina hace ocho o nueve días esperando que se resuelva lo más rápido posible y hoy se resolvió. Al escuchar Boca, cerré otras puertas y me concentré solo acá. Estoy muy contento de estar acá", contó Zambrano y, respecto a sus expectativas, agregó: "Desde un comienzo es sumar al grupo, sentirme uno más, pelear el puesto que no es fácil. El equipo viene con una pretemporada encima pero tengo confianza en mi mismo para pelear un puesto".

Por último, antes de tomarse la clásico foto con la camiseta que usará en Boca (con el número 5 en su espalda), el defensor repasó su 2019: "El año pasado no fue buen año, saben la poca continuidad que tuve. Por suerte Gareca me mantuvo en la titularidad. Llegar a Boca es un plus, el club mas grande de Sudamérica y de la hinchada más grande".