El guiño de Arturo Vidal al Inter, pero de Miami...

El conjunto presidido por David Beckham buscaría remecer el mercado de la MLS con el fichaje del chileno. El volante reaccionó en sus redes sociales.

Arturo Vidal sigue sumando pretendientes para la próxima temporada. Y es que el nombre del volante del está sonando con fuerza en como posible refuerzo para el Inter de Miami FC, franquicia de la , propiedad de David Beckham.

El ex y , entre otros clubes, estaría interesado en incorporar al mediocampista chileno para potenciar un proyecto que se estrenaba esta temporada en la máxima competición, pero que por la pandemia a causa del Covid-19 se tuvo que suspender. Hasta ahora, todo no pasa de ser un simple rumor, aunque el ex Bayern Munich alimentó esta opción a través de las redes sociales.

El hombre de La Roja compartió en sus historias de Instagram una encuesta del perfil del canal Telemundo sobre su hipotético fichaje. Eso sí, posteriormente borró la fotografía de su cuenta personal debido a las especulaciones que generó su publicación.

Cabe recordar que desde el club estodounidense se ha dicho que para 2021 esperan tener un equipo de jugadores con pasado en las grandes ligas de Europa. De hecho, hasta Alexis Sánchez apareció en la órbita del cuadro que preside el Spice Boy.

Pero la no es el único mercado que mira al formado en , ya que también suena en Newcastle, aunque esta posibilidad se habría complicado "por culpa" de Mauricio Pochettino.