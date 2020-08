Los memes acompañan a Icardi tras no ingresar a la final de la Champions League

El PSG perdió la final de la 1-0 contra el , quedando solo a un triunfo del máximo logro de su historia y poder coronar con el campeonato a figuras como Mbappé, Neymar, Ander Herrera, Thiago Silva y Mauro Icardi .

La final fue sumamente complicada para los Parisinos, que en muy pocos lapsos del partido pudieron verse superiores. Tras el gol de Kingsley Coman, Thomas Tuchel hizo distintas modificaciones para tratar de salvar el juego, olvidando en el banquillo a una de sus figuras.

Sorprendentemente, el entrenador alemán prefirió darle diez minutos a Choupo-Moting y no al atacante argentino, dejándolo sin actividad en el que seguramente representó el partido más importante de la temporada para su causa.

En las redes sociales no pasó desapercibido el olvido de Tuchel a Mauro Emanuel, y se llenaron de críticas hacia el entrenador, burlas al atacante y comentarios que se robaron la atención de más de uno. A continuación, los mejores. ¡Tómalo con humor!

owners when Tuchel tries to explain why he subbed Choupo-Moting in ahead of Icardi #PSGBayern #UCLFinal pic.twitter.com/zztMeFLdiB