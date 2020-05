Mejía no sigue en Real de Minas y se deja querer por Motagua

El delantero terminó su vínculo con el conjunto minero y no descartó formar parte del plantel azul en la próxima temporada.

Juan Ramón Mejía, a los 31 años, espera por confirmar su futuro luego de finalizar el vínculo con Real de Minas al suspender el torneo Clausura 2020. Motagua aparece en el horizonte del goleador y el propio delantero lo reconoció.

"Es muy fácil para uno el juego del Motagua, todos los delanteros están goleando, es el equipo que viene jugando mejor. Siempre tiene a los atacantes con alta calidad de goles, por eso son el equipo con más titulos en los últimos años", dijo a la Radio Cadena Voces.

En la pasada temporada Mejía anotó 23 goles para el equipo minero, una cifra que lo pone en el mercado y con varias ofertas para hacerse con sus servicios.

"No he tenido acercamientos con nadie, me llamó gente fuera del país para ver como estaba mi contrato, confiamos que salga una buena oportunidad. Esperamos que lo que venga sea lo mejor", declaró al respecto.