Mauricio Vargas quiere aprovechar su chance en Alajuelense

Primera División de Costa Rica: Al arquero nacido en Estados Unidos se le abre la puerta para demostrar ante la ausencia de Adonis Pineda.

Mauricio Vargas espera contar con chances para jugar desde el arranque en este 2020 a partir de la ausencia de Adonis Pineda, quien representa a la Selección Sub 23 de en el Preolímpico hacia Tokio 2020.

El nacido en Somerville, , sabe que es el momento de convencer a Andrés Carevic en Alajuelense en su búsqueda de ser titular. El Clausura 2020 empieza el fin de semana y Limón será el rival del debut para el conjunto manudo, subcampeón del Apertura 2019.

"Para mí es un torneo igual que otro, venimos concentrados en buscar el campeonato. Yo siempre trabajo para eso. Lo dije: estamos en La Liga y tenemos que pensar de esa manera independientemente de lo que haya pasado. Tenemos que sacarle el máximo provecho. Sacar aprendizaje de lo que sucedió y seguir adelante pasar esa página y empezar a buscar el campeonato en este torneo", manifestó en Columbia Deportiva el portero de 27 años.

En lo personal, el ex Carmelita y que tuviera un paso por el fútbol español allá por el 2010 -en el B- añadió: "Yo me concentro en trabajar fuerte, en aportar lo máximo al equipo y, en el momento que me llegue la oportunidad, hacerlo de la mejor manera".