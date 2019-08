Más competencia para Claudio Bravo: Manchester City oficializó a Scott Carson

Tras superar la larga lesión en el tendón de Aquiles, Claudio Bravo volvió a actuar en una competencia oficial de gran forma defendiendo el arco del : ganó la Community Shield con una excelente presentación frente al en Wembley.

Sin embargo, el técnico Pep Guardiola dejó en claro después que el titular de los Ciudadanos sigue siendo Ederson. "Todos hicieron una contribución increíble, pero Claudio Bravo ganó el partido. Es un increíble segundo arquero", dijo tras el duelo frente a los de Jürgen Klopp, donde el otrora capitán de La Roja le detuvo el lanzamiento penal a Georginio Wijnaldum, que a la postre sentenció el primer título de la temporada para los del Etihad Stadium.

Pero ahora tendrá una nueva competencia por hacerse un espacio en las oncenas que proyecta el DT español tanto en la Premier League, , Copa de la Liga y .

Y es que esta jornada, en el 'Deadline', la escuadra celeste oficializó el fichaje de Scott Carson, quien llega procedente del , y que en la pasada campaña disputó 33 encuentros con este histórico club inglés en Championship. Llega en calidad de cedido para la temporada 2019-2020.

“Es un honor firmar una cesión con el City”, dijo Carson al sitio web del club. “Es algo que no esperaba, pero es una oportunidad que no podía rechazar. Ser parte de esta plantilla, los campeones de , es un sueño hecho realidad”.

“Tengo ganas de ver de cerca el trabajo de Pep en el campo de entrenamiento. Lo que ha conseguido en su carrera como entrenador es fantástico, jugar para él es el sueño de cualquier jugador”, agregó. “Ojalá mi experiencia sea útil para intentar ganar el tercer título de Premier League seguido”.

Mientras que el director de los Citizens, Txiki Begiristain, declaró que “estamos encantados de poder reclutar a Scott para la próxima temporada. Tenemos un buen equipo en la portería, y la experiencia que Scott aportará a la plantilla será importante cuando volvamos a luchar por todos los títulos”.

Eso sí, todo parece indicar que el veterano golero de 33 años, que fue vinculado al , será la tercera elección tras el brasileño y el valor nacional, tal como ocurrió con Rob Green, ahora ex portero, que pasó la temporada pasada al -desde el Town- pero no jugó un solo minuto.

Carson llega a la insitución tras defender a equipos como el West Bromwich Albion, el Liverpool o el Bursasport turco. Pasó sus últimas temporadas en Pride Park, donde jugó 150 partidos con el Derby County, clasificándose para las eliminatorias de ascenso tres veces.

