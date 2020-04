Martinoli explota: "¡Madre santa, necesitamos que nos salven!"

El talento de la televisora del Ajusco expresó lo que muchos usuarios en redes han externado.

Ni la audiencia, ni Cristian Martinoli ni Luis García aguantan en varias ocasiones la duración de la eLiga MX Clausura 2020. Los narradores de Azteca Deportes también se quejaron abiertamente de la longitud de las transmisiones de los encuentros del FIFA 20.

"¡Madre santa, necesitamos que nos salven! ¿Por qué no lo cortamos un poco? Tenemos que llenar muchos minutos y no nos está anunciando nadie", exclamó al tiempo que el Doctor asentía con la cabeza previo al inicio del Santos vs Pumas.

Televisa igualmente ya recortó el tiempo total. Antes abarcaban una hora completa y ahora están a la mitad, 30 minutos aproximadamente.