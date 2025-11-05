Marsella vs. Atalanta, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Marsella estará recibiendo a la Atalanta este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Velodrome a las 21:00 horas (tiempo de España) como parte de la cuarta jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí el partido Marsella vs Atalanta de la UEFA Champions League 2025-26

El equipo Blanquiazul consiguió el fin de semana un triunfo vital como visitante sobre el Auxerre para de esta manera, continuar como sublíder de la Ligue One de Francia con 22 puntos, a dos del líder PSG.

La Diosa, por su parte, viene de caer en la Serie A por la mínima contra Udinese, ubicándose en el puesto once del Calcio en un inicio de temporada que ha sido complicado para su causa tras la salida del entrenador Gian Piero Gasperini.

Cómo ver Marsella vs Atalanta, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1 Sudamérica Disney+ Premium México Space, HBO MAX Estados Unidos Paramount+, Vix Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Canal Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX Premium.

Hora de inicio de Marsella vs. Atalanta

Liga de Campeones - Champions League Stade Orange Velodrome

El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Estadio Velodrome.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Marsella

Marsella encarará este partido con seis ausencias, mismas que esperan que no afecten en su rendimiento puedan aprovechar la localía para quedarse con los tres puntos.

Noticias del Atalanta

Con cuatro puntos, el equipo de Bérgamo está en zona de reclasificación de momento y tratarán de sumar para escalar en la tabla y soñar con estar en los octavos de final.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

OM Últimos partidos ATA 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Atalanta 3 - 0 Marsella

Marsella 1 - 1 Atalanta 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Clasificación

