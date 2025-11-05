+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoMarsella
Stade Orange Velodrome
team-logoAtalanta
Marcos Moreno

Marsella vs. Atalanta, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Marsella y Atalanta, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Marsella estará recibiendo a la Atalanta este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Velodrome a las 21:00 horas (tiempo de España) como parte de la cuarta jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-2026.

Sigue aquí el partido Marsella vs Atalanta de la UEFA Champions League 2025-26

El equipo Blanquiazul consiguió el fin de semana un triunfo vital como visitante sobre el Auxerre para de esta manera, continuar como sublíder de la Ligue One de Francia con 22 puntos, a dos del líder PSG.

La Diosa, por su parte, viene de caer en la Serie A por la mínima contra Udinese, ubicándose en el puesto once del Calcio en un inicio de temporada que ha sido complicado para su causa tras la salida del entrenador Gian Piero Gasperini.

En GOAL te ofrecemos todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Ligue 1
Marsella crest
Marsella
OM
Toulouse crest
Toulouse
TFC
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO

Cómo ver Marsella vs Atalanta, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaDisney+ Premium 
MéxicoSpace, HBO MAX
Estados UnidosParamount+, Vix Premium

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por Canal Space y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y ViX Premium.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Marsella vs. Atalanta

crest
Liga de Campeones - Champions League
Stade Orange Velodrome

El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el Estadio Velodrome.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Marsella contra Atalanta alineaciones

MarsellaHome team crest

5-4-1

Formación

3-4-3

Home team crestATA
1
Gerónimo Rulli
62
A. Murillo
4
C. Egan-Riley
28
B. Pavard
6
U. Garcia
21
N. Aguerd
23
C
P. Hoejbjerg
14
I. Paixao
10
M. Greenwood
17
M. O'Riley
97
Pierre Emerick Aubameyang
29
M. Carnesecchi
19
B. Djimsiti
3
O. Kossounou
69
H. Ahanor
15
C
M. de Roon
16
R. Bellanova
13
Ederson
77
D. Zappacosta
90
N. Krstovic
11
A. Lookman
17
C. De Ketelaere

3-4-3

ATAAway team crest

OM
-Alineación

Suplentes

Manager

  • R. De Zerbi

ATA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • I. Juric

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Marsella

Marsella encarará este partido con seis ausencias, mismas que esperan que no afecten en su rendimiento  puedan aprovechar la localía para quedarse con los tres puntos.

Noticias del Atalanta

Con cuatro puntos, el equipo de Bérgamo está en zona de reclasificación de momento y tratarán de sumar para escalar en la tabla y soñar con estar en los octavos de final.

Cómo llegan al partido

OM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ATA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
2/3
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

OM

Últimos partidos

ATA

0

Victorias

1

Empate

1

Victoria

1

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
1/2
Ambos equipos anotaron
1/2

Clasificación

Enlaces útiles

