Marlon Cornejo: “Principalmente quería regresar a Santa Tecla”

El volante regresa a los periquitos, luego de su paso por Municipal Limeño.

Santa Tecla se sigue armando de jugadores que a juicio del técnico Osvaldo Escudero, serán claves para llevar al equipo a buen puerto en el torneo Apertura 2020, y uno de lo que regresa al plantel es Marlon Cornejo.

Sobre su vuelta al Santa Tecla, el mediocampista contó que "con el profesor (Osvaldo) Escudero hablamos cosas no profundas, me brindó la bienvenida de nuevo al equipo pero ya no logré hablar más con él porque debió irse a su país y yo encerrado en casa por la cuarentena, pero mi idea es tener un buen retorno y apuntar de nuevo a la selección mayor para el próximo año”.

Y agregó: “No me arrepiento el haber salido de Santa Tecla ni de Alianza, ahora que regreso siento que principalmente quería regresar a Santa Tecla porque viví muchas cosas bonitas allí y será para mí un buen momento anímico porque conozco al equipo y a muchos de mis ex compañeros”.