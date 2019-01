Marco Fabián considera el salir del Eintracht Frankfurt en invierno

A mediados del año pasado, el mexicano estaba casi arreglado con el Fenerbahçe pero al final se cayó todo.

Por Salvador Pérez | @YoSoyChavaPerez

Carlos Salcedo no sería el único mexicano en emigrar del Eintracht Frankfurt. Su compatriota Marco Fabián también evalúa dicha posibilidad, luego de prácticamente un semestre en el que no contó para el equipo ni el técnico Adolf Hütter.

Cabe recordar que el exChivas y Cruz Azul estuvo a punto de hacerlo seis meses atrás; no obstante, la negociación con el Fenerbahçe se desestimó porque no pasó las pruebas médicas, según la versión del club turco, mientras que el futbolista reveló que el presidente le quiso cambiar el contrato sobre la hora.

Al volante se le ha colocado en otras ligas. Primero sonó la opción de volver a la Liga MX con Tigres o Monterrey; no obstante, su interés no pasaba por regresar al país. Ahora se le coloca en China, conforme a Fox Sports. Ante una consulta realizada por Goal a su círculo cercano, se supo que sigue en Alemania y está "en pláticas con otros equipos, pero nada serio aún" sin detallar la nacionalidad de los mismos.