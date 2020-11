Manuel Pellegrini lamenta nueva lesión de Claudio Bravo

El técnico del Real Betis anunció la baja del arquero chileno ante el Eibar por problemas musculares. "No podrá estar en los próximos partidos", dijo.

Manuel Pellegrini lamentó una nueva lesión de Claudio Bravo, quien ya había sembrado dudas tras no haber sido parte de los entrenamientos del Real durante la última jornada.

En la antesala al duelo del próximo lunes frente al , por la undécima fecha de , el Ingeniero confirmó que el arquero chileno sufrió una molestia muscular en el último duelo ante el Athletic de Bilbao, por lo que será baja para "los próximos partidos".

El artículo sigue a continuación

“Efectivamente Claudio Bravo tuvo un problema en Bilbao al golpear su primer balón. Jugó con ciertas molestias y los exámenes determinaron que tenía una lesión muscular. No estará en los próximos partidos”, afirmó el DT del cuadro de Heliópolis en conferencia de prensa.

Más equipos

"No han jugado por lesiones los mejores del equipo Fekir, Mandi y Canales. Aunque no es justificación. No llegará nadie en enero y estamos a dos puntos de ", agregó.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Cabe recordar que el otrora capitán de La Roja ya había sido baja en el inicio de la temporada: no vio acción ante , y , debido a un esguince de rodilla en octubre, que también le impidió participar en la doble fecha de las Eliminatorias con su Selección. Con esto, Joel Robles ocupará nuevamente el puesto del exBarcelona, mientras que el recuperado Dani Martín será el meta suplente.