Premier League
team-logoManchester United
Old Trafford
team-logoTottenham
Claudio D'Amato

Manchester United vs. Tottenham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Manchester United y Tottenham, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Un Manchester United en plena remontada, en la vigesimoquinta jornada de la Premier League, busca continuar su escalada en zona Champions contra un Tottenham relegado a la zona media-baja de la clasificación.

Los Red Devils, desde la llegada de Carrick, han decidido cambiar de ritmo, logrando hacerse con la cuarta plaza y poniendo en el punto de mira incluso la segunda y la tercera, ocupadas respectivamente por el City y el Aston Villa.

Los Spurs, en cambio, más que pensar en esperar un puesto europeo deben preocuparse por no permitirse más tropiezos, que correrían el riesgo de involucrar de forma clamorosa al equipo de Frank en la lucha por no descender.

A continuación, toda la información sobre Manchester United-Tottenham, incluida la relativa al canal de TV donde verla, la retransmisión en streaming y las alineaciones.

Cómo ver Manchester United vs Tottenham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

crest
Premier League - Premier League
Old Trafford

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

  • México: 06:30 horas
  • Argentina: 09:30 horas
  • Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Manchester United contra Tottenham alineaciones probables

Manchester UnitedHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestTOT
31
S. Lammens
23
L. Shaw
6
L. Martinez
5
H. Maguire
2
D. Dalot
37
K. Mainoo
8
B. Fernandes
10
M. Cunha
16
Amad
18
Carlos Henrique Casemiro
19
B. Mbeumo
1
G. Vicario
17
C. Romero
3
R. Dragusin
6
J. Palhinha
13
D. Udogie
14
A. Gray
39
R. Kolo Muani
8
Y. Bissouma
7
X. Simons
22
C. Gallagher
19
D. Solanke

3-4-2-1

TOTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Carrick

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • T. Frank

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Posibles alineaciones Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Entrenador: Carrick.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, Danso, Udogie; Joao Palhinha, Gray; Odobert, Sarri, Xavi Simons; Kolo Muani. Entrenador: Frank. 

Forma

MUN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

TOT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Partidos entre ambos equipos

MUN

Últimos partidos

TOT

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

5

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

