Manchester United vs. Tottenham, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Un Manchester United en plena remontada, en la vigesimoquinta jornada de la Premier League, busca continuar su escalada en zona Champions contra un Tottenham relegado a la zona media-baja de la clasificación.

Los Red Devils, desde la llegada de Carrick, han decidido cambiar de ritmo, logrando hacerse con la cuarta plaza y poniendo en el punto de mira incluso la segunda y la tercera, ocupadas respectivamente por el City y el Aston Villa.

Los Spurs, en cambio, más que pensar en esperar un puesto europeo deben preocuparse por no permitirse más tropiezos, que correrían el riesgo de involucrar de forma clamorosa al equipo de Frank en la lucha por no descender.

A continuación, toda la información sobre Manchester United-Tottenham, incluida la relativa al canal de TV donde verla, la retransmisión en streaming y las alineaciones.

Cómo ver Manchester United vs Tottenham, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Manchester United vs Fulham

Premier League - Premier League Old Trafford

El partido se disputa este sábado 7 de febrero a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Old Trafford.

México: 06:30 horas

Argentina: 09:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Posibles alineaciones Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. Entrenador: Carrick.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, Danso, Udogie; Joao Palhinha, Gray; Odobert, Sarri, Xavi Simons; Kolo Muani. Entrenador: Frank.

Forma

Partidos entre ambos equipos

Clasificación