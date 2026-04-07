Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, continuó su brillo en la Liga de Campeones esta temporada al marcar un gol importante contra el Bayern de Múnich.

Mbappé anotó en la portería de Manuel Neuer, pero eso no fue suficiente para salvar al Real Madrid de la derrota por 1-2 en el partido disputado la noche de este martes en el estadio “Santiago Bernabéu”, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El equipo blanco necesita ganar por dos goles de diferencia en el partido de vuelta en Múnich la próxima semana si quiere continuar su camino en el torneo continental.

La estrella francesa marcó su gol número 14 en la presente temporada de la Champions, quedándose a solo 3 tantos del récord de más goles en una sola temporada, que posee Cristiano Ronaldo (17 goles).

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Con este gol, la cifra del Real Madrid en la presente edición de la Champions llegó a 30 tantos por primera vez desde la temporada 2017-2018, en la que se marcaron 33 goles.

El gol de Mbappé mantuvo la racha del Real Madrid, ya que el equipo blanco siguió anotando en su estadio en la Champions por 43ª vez consecutiva, según la red francesa “Stats Foot”.

La última vez que el Real Madrid no logró marcar en su estadio fue ante el CSKA Moscú ruso en diciembre de 2018.