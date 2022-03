Luis Jiménez anunció la fecha de su retiro

Luis Jiménez anunció que dejará la actividad tras 21 temporadas en el fútbol profesional. En diálogo con La Tercera, el volante de Palestino y de la Selecion chilena reveló que se retirará una vez finalizado el Campeonato Nacional 2022.

"Sí, me retiro a fin de año. Lo venía pensado hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal. Me perdí los dos últimos meses de campeonato. Tuve una lesión que es bastante incierta, como lo es una pubalgia", confesó el Mago al matutino.

El futbolista, quien volvió a ser convocado por Martín Lasarte para la última fecha de las Eliminatorias frente a Brasil y Uruguay buscando la clasificación a Qatar, aseguró que está conforme con su carrera en la que defendió a equipos como la Lazio, Fiorentina e Inter de Milán, escuadra con la que se coronó campeón en la Serie A y la Supercopa de Italia.

"Estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter), jugar en la Selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice. Pudo haber sido mejor, obvio. Pero me voy súper contento", añadió.

Finalmente, confesó que "la única deuda es que me hubiese gustado mucho jugar en España. El resto está bien. Estoy contento con la carrera que hice".