Los canteranos marcan la diferencia a la espera de fichajes

Por mucho que se hable de nombres, de fichajes y de futbolistas que podrían llegar cedidos para completar la plantilla del Barça hasta final de temporada, lo cierto es que quiénes siguen luchando y compitiendo como nadie son los canteranos. Los más jóvenes, los que no tienen contrato del primer equipo, los que demuestran jornada tras jornada el hambre que tienen de ganar y la ambición de lograr un puesto fijo con los mayores. En Pamplona, Nico González y Abde Ezzalzouli anotaron los dos goles del Barcelona. Este sábado en el Camp Nou, ante un buen Elche que le tuvo contra las cuerdas durante varios minutos del segundo tiempo, Gavi y Ferran Jutglà anotaron sus dos primeros tantos con la camiseta azulgrana, acompañados por otro gol de Nico, que dio la victoria a falta de cinco minutos. Y no solamente fueron los goles, sino la sensación de que los jugadores más conectados al partido eran los dos futbolistas con un dorsal superior al 25, es decir, con ficha del filial, aunque parezca que Gavi y Nico lleven cuatro años jugando en Primera.

Lo cierto es que a Jutglà no se le quedó grande ni el Camp Nou, ni el debut como titular en un partido de obligada victoria para el Barça. Xavi se lo inventó de nueve en Arabia y lo volvió a poner de delantero centro cuando no había jugado ningún partido en esa posición con el filial. Ofreció mucho más que otros compañeros del primer equipo, no paró de tirar desmarques, entendió perfectamente su rol en un equipo que quiere encontrar constantemente espacios dominando el balón y generó varias ocasiones claras de gol, precisamente una necesidad que Xavi Hernández quiere reforzar cuanto antes mejor. "Necesitamos reforzar al equipo, es una evidencia, sobre todo arriba", dijo el técnico en la rueda de prensa previa. Pero hay que dejar salir antes de entrar, lo había reconocido el mismo entrenador y lo volvió a recordar el director de fútbol, Mateu Alemany: "Primero, hay que ganar Fair Play Financiero, hacer hueco. Necesitamos un Fair Play que no tenemos. Luego, hay varias posibilidades en marcha para cuando tengamos la posibilidad de acceder al mercado y fichar".

Pero mientras no haya opciones, los jóvenes siguen tirando del carro. Gavi completó un partido descomunal, en el que destaca una primera parte en la que lideró al equipo en todas las facetas del juego. En defensa, se dejó la piel para recuperar todos los balones que pasaban por su zona, fue el primero en presionar al rival y volvió a ser el jugador más intenso del conjunto azulgrana. En ataque, cojan cualquier reproductor de vídeos y busquen el golazo que se inventó. Control a la media vuelta para quitarse a dos contrarios de encima, eslalon en velocidad, rotura de cintura a un central del Elche y un disparo raso y fuerte al palo largo, imposible para Edgar Badia. Una exhibición del sevillano, que además fue clave en la jugada del tercer gol, el de la victoria, generando espacios, llevándose a varios contrarios y asistiendo a Nico cuando peor lo estaba pasando el Barça y cuando a todos les entraba la ansiedad. Con la fuerza de los chicos, el Barcelona recuperó la senda de la victoria que tanta falta le hacía.