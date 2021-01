Los candidatos a DT de Independiente tras la salida de Lucas Pusineri

El Rojo se quedó sin entrenador tras la no renovación del ídolo y ya tiene varias opciones en vista: Crespo y Lavallén pican en punta.

Independiente es uno de los tres clubes grandes del fútbol argentino que se quedó sin entrenador. Además de su vecino Racing y de , el Rojo también busca DT luego de no renovarle a Lucas Pusineri, quien tuvo su chance a partir del 2020, pero nunca convenció ni a los dirigentes ni a los hinchas.

Ahora, además de estar buscando un nuevo Secretario Técnico para reemplazar a Jorge Burruchaga (Nicolás Burdisso ya dijo que no), la dirigencia de Independiente se mueve para negociar la llegada de un entrenador que pueda cambiarle la cara a un equipo que, pese a haberse metido en la Fase Campeonato de la Copa Maradona, terminó penúltimo en su Zona y mostró un pobre rendimiento.

En Goal repasamos quiénes son los principales candidatos a ocupar el lugar vacante que dejó Pusineri.

HERNÁN CRESPO

Es uno de los nombres de moda en el fútbol argentino, requerido también por Academia y el Ciclón, pero su situación depende de lo que ocurra con en la semifinal de la , por lo que recién podría sentarse a escuchar propuestas en unos diez días. En su cuerpo técnico está el preparador físico Alejandro Kohan, que ya trabajó en el club en el 2017 junto a Ariel Holan. Crespo es el favorito de la dirigencia.

PABLO LAVALLÉN

El DT que se destacara por llevar a a la final de la Copa Sudamericana 2019 es el Plan B de la dirigencia del Rojo. De hecho, el técnico -hoy sin trabajo- se juntó con dirigentes de Independiente para explicarles su metodología de trabajo. Según trascendió, ambas partes calificaron como "positivo" el encuentro.

DIEGO DABOVE

El ahora ex-DT de tenía el consenso de la mayoría en el Rojo. Sin embargo, el exentrenador de arqueros, que lograra clasificar a y al Bicho a la Libertadores, tiene casi todo acordado para convertirse en el nuevo técnico de San Lorenzo, por lo que ya no está en carrera para llegar a Avellaneda.

SERGIO RONDINA

El Huevo era del gusto del ahora ex-manager Jorge Burruchaga, quien lo había tanteado como una opción por si no renovaba Pusineri. Si bien en los últimos días no hubo avances, no se descarta que llamen al DT que está teniendo un gran presente en de Sarandí.