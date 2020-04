Los 26 millones de dólares para 'salvar' el fútbol chileno

27 clubes solicitaron el monto que ofreció la ANFP para paliar la crisis del coronavirus.

Porque los Torneos de Primera y Primera B están detenidos debido a la expansión del coronavirus, la ANFP gestiona un crédito bancario con el Scotiabank para ayudar a los 33 clubes de las categorías más altas a cubrir sus gastos. Pero solo 6 no solicitaron el préstamo y la cifra proyectada de 10 millones finalmente será de casi un triple.

Según el reporte de El Mercurio, , , , , Deportes Temuco y Puerto Montt no solicitarán el millón ofrecido, mientras que Rangers pidió 360 mil dólares y los demás 26 equipos harán que la asociación necesite gestionar un monto total de 26.360.000 de la divisa norteamericana para cubrir las necesidades de instituciones golpeadas por la falta de asistencia a sus estadios, beneficios de sponsors y flujos por productos oficiales.

Entonces, quienes sí serán parte del acuerdo, que contemplaría un pago a plazo de 3 a 9 años, son , Universidad de Chile, , , , , , , , , La Serena, , , Santiago Wanderers, Ñublense, Magallanes, , Unión San Felipe, Melipilla, San Luis, Santiago Morning, Copiapó, Valdivia, San Marcos de Arica, Santa Cruz, Barnechea y los consignados talquinos.

"El banco requirió nuevos antecedentes respecto de los clubes que, en definitiva, deberán cancelar la deuda. Asimismo, en Quilín apuestan a conseguir la aprobación a la brevedad", apunta el diurno.

informó este viernes otras 529 personas contagiadas por el COVID–19, llegando así a un total de 6.501, con 65 fallecidos y 383 hospitalizados en unidades de cuidades intensivos. En las regiones más críticas rige la cuarentena total.

"La comisión médica programará una reunión con los departamentos médicos de todos los equipos, que permita conocer la realidad de los clubes y generar un levantamiento de información", marcó la ANFP en un comunicado sobre la primera reunión de la Comisión Retorno del Fútbol. Por lo pronto, la única competición oficial programada es la de eSports que medirá a los 18 equipos de la división de honor.

Entre quienes no solicitaron los dineros, Temuco ya anunció que se acoge a la Ley de Protección al Empleo (según los jugadores, tendrán un descuento de 30% en sus pagos), mientras que Antofagasta pagará los sueldos con normalidad e Iquique llegó a un acuerdo para bajar los pagos más altos. Entre los grandes, en la UC no hay una decisión tomada, en la U existe disposición para la reducción y en Colo Colo se resisten a las fórmulas que propuso Blanco y Negro. Wanderers es otro que sufre, pero ya se acostumbra: hasta diciembre bajarán su sueldo jugadores y cuerpo técnico, en parte para que no hayan funcionarios despedidos.