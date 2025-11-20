+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premier League
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoNottingham Forest
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Liverpool vs. Nottingham Forest, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Liverpool y Nottingham Forest, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Liverpool recibe a Nottingham Forest este sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Liverpool vs. Nottingham Forest de la Premier League 2025-26

Los Reds llegan al compromiso después de perder por marcador de 0-3 a manos de Manchester City en la fecha 11. El equipo dirigido por Arne Slot es octavo en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, los Tricky Trees vencieron por 3-1 a Leeds en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White y Elliot Anderson. El cuadro a cargo de Sean Dyche es penúltimo en la tabla con nueve unidades.

Cómo ver Liverpool vs Nottingham Forest, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosPeacock

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Peacock.

