Liverpool vs. Burnley, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Este sábado 17 de enero, Liverpool y Burnley se enfrentan, a las 16:00 (tiempo de España), en un partido correspondiente a la jornada 22 de la Premier League 2025-26. El partido se lleva a cabo en Anfield, en Liverpool, Inglaterra.

El Liverpool entra al campo presionado para poner fin a una secuencia de tres empates consecutivos y retomar el camino de las victorias en el campeonato. Por otro lado, los visitantes viven una situación aún más delicada: ya son 12 jornadas sin ganar, luchando partido a partido para escapar de la zona de descenso.

Cómo ver Liverpool vs Burnley, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Liverpool vs Burnley

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Noticias y probables alineaciones

Los Reds atraviesan un momento de estabilidad en la Premier League, sin saber qué es perder en la competición desde hace casi dos meses. En ese periodo, sumaron cuatro victorias y cinco empates, campaña que los mantiene en la cuarta posición, con 35 puntos, firmes en la disputa por un lugar en la próxima edición de la Champions League. A pesar de que el exceso de empates aún genera incomodidad, el equipo mostró solidez al asegurar el empate sin goles ante el Arsenal, en el Emirates, en la última jornada.

Ya el Burnley tendrá por delante el segundo compromiso de una dura secuencia de tres partidos consecutivos contra equipos del Big Six. Antes de enfrentar al Liverpool, los Clarets arrancaron un empate por 2 a 2 ante el Manchester United, resultado que poco alteró su situación delicada en la tabla. Penúltimo de la Premier League, el equipo sigue con ocho puntos menos que el primer club fuera de la zona de descenso. Tras el duelo con los Reds, el Burnley aún enfrentará al Tottenham, cerrando un inicio de año marcado por desafíos de alto nivel.

Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté y Kerkez; Mac Allister y Ryan Gravenberch; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai y Florian Wirtz; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Burnley: Dubravka; Laurent, Maxime Esteve y Humphreys; Kyle Walker, Lesley Ugochukwu, Florentino Luís y Lucas Pires; Marcus Edwards y Hannibal Mejbri; Armando Broja. Técnico: Scott Parker.

Ausencias

Liverpool

Conor Bradley, viniendo de una lesión en la rodilla. Además de Salah, que está por terminar su participación en la Copa Africana de Naciones y Aleksander Isak, que sigue en la enfermería.

Burnley

Joe Worral y Zian Flemming, lesionados.

