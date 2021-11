Líbano, la Selección nacional que se ha vuelto fanática del futbol mexicano

La naturalización de jugadores es un fenómeno cada vez más común en el futbol internacional, sobre todo en esas selecciones que parten con una clara desventaja con respecto a los rivales en su confederación. Ese es el caso de Líbano, donde le han hecho un especial seguimiento a la Liga MX para captar la mayor cantidad de 'refuerzos' posibles con la meta de mejorar su nivel de competitividad.

El ejemplo más reciente de esto es el de Gibran Lajud. El guardameta de Santos Laguna, nacido en la Ciudad de México pero de raíces libanesas gracias a sus padres, recibió el pasaporte de Líbano y de esta manera se convirtió en un jugador elegible para el combinado asiático, según lo anunció hace tan solo unos días a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Pese a que Lajud ya ha defendido los colores de la Selección mexicana, tanto en categorías inferiores como con el seleccionado mayor, el portero aún puede ser convocado por Líbano. Y es que las reglas de la FIFA le permiten hacer un cambio de Federación luego de cumplir con los trámites correspondientes, pues no ha disputado más de tres partidos con el Tri absoluto hasta el momento de la solicitud.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE LÍBANO?

La Selección de Líbano es una de las más modestas de la Confederación de Asia, siendo un combinado que nunca ha clasificado a un Mundial y que cuenta con los dedos de la mano las veces que ha ido a una Copa Asia. Sin embargo, los Cedros han mostrado un interesante crecimiento con el paso de los años y ahora mismo pelean por conseguir un boleto a Qatar 2022.

Luego de participar en la Copa Asia 2019 y garantizar su presencia en la edición de 2023, Líbano hizo una muy buena segunda ronda de las Eliminatorias en curso. El equipo culminó como segundo del Grupo H con 10 unidades, solamente superado por la todopoderosa Corea del Sur, contra la que incluso rescataron un valioso empate sin goles en condición de local.

Todo esto le permitió a los Cedros tener una muy buena posición entre los mejores segundos de la segunda ronda de las Eliminatorias, por lo que avanzaron a una tercera ronda en la cual la competencia ha sido muy dura. Líbano comparte grupo con Irán, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, por lo que ahora mismo está fuera de los puestos de clasificación al Mundial.

Pese a que no tienen opciones de obtener un cupo directo a la Copa del Mundo, el conjunto libanés se ilusiona con una posible clasificación vía Repechaje. Y es que tan solo un punto los separa del tercer lugar, el cual se enfrenta al tercer lugar del otro grupo y cuyo vencedor se quedará con el derecho a disputar la famosa repesca con un rival de otra confederación.

¿MÁS REFUERZOS EN CAMINO?

Así como Líbano tiene la posibilidad de convocar a Lajud para la próxima Fecha FIFA, se espera que el cuadro asiático confirme la incorporación de otros elementos para dar la pelea por ese boleto al Repechaje contra el tercero del Grupo B, que hasta el momento es Australia. Uno de ellos es José Abella, defensa que actualmente milita en el Atlas.

De acuerdo con TUDN, el seleccionado asiático viene siguiendo de cerca al exSantos Laguna y en breve podría haber un contacto formal. La situación no es nueva, ni mucho menos, pues desde 2018 se viene manejando esta posibilidad y al igual que Lajud, el defensa de los Rojinegros no tiene muchos minutos con la Selección mexicana, por lo que el cambio de Federación no sería un inconveniente.

Lo mismo sucede con Jerónimo Amione, mexicano que actualmente se encuentra sin equipo. Su nombre estuvo sobre la mesa en enero de 2018 y el propio delantero reconoció que le hace mucha ilusión la posibilidad de vestir la playera de los Cedros, con los que incluso ya se imaginaba disputando el Mundial Qatar 2022 debido al enorme crecimiento que han mostrado.

"Sí claro, es la idea (jugar en Catar 2022)", aseguró en entrevista con ESPN. “Vamos paso a paso, que se cierre el tema con ellos y después primero pensar en la Copa de Asia, para mí es lo que me llamó la atención. Y ¿por qué no? Pensar en que Líbano pueda estar en Qatar 2022”, dijo Amione hace tres años, un testimonio 'premonitorio' de cara al tramo final de las Eliminatorias.