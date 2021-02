Lesionados de Colo Colo: Quiénes son, tiempo de baja y qué partidos se pierden

Checa lo último en información del Cacique y sus futbolistas fuera por fractura o molestia para las 'finales' venideras.

Colo Colo se encuentra en la temporada más importante de su historia en el futbol chileno porque corre el riesgo de irse al descenso. En los últimos partidos, la suerte ha estado de su lado pero esto todavía no está definido.

Gran parte de la crisis que afronta el Cacique se debe lesiones de jugadores importantes, las cuales bajaron con el paso del tiempo pero muchas se mantienen. Por eso, en Goal decidimos traerte toda la información al momento de los futbolistas que están fuera de los Albos hasta nuevo aviso.

¿Cuáles son los jugadores lesionados de Colo Colo?

Matías Zaldivia

El defensor central de 30 años lleva lesionado desde el pasado 19 de septiembre. Una ruptura del tendón de Aquiles lo mantendrá fuera de las canchas hasta el 31 de marzo del 2021. Esto quiere decir que el zaguero no estará para los tres partidos que le quedan al Cacique en el campeonato nacional de Chile (Iquique, Cobresal y O'Higgins) y, probablemente, los primeros de la siguiente temporada.

Óscar Opazo

El lateral andino sufrió una rotura del ligamento cruzado el pasado 15 de noviembre del 2020 y estará fuera hasta el 14 de mayo de este año, previsiblemente. Al igual que Matías no estará en el cierre del campeonato, pero todavía se perderá buen tramo del toreno entrante.

Jorge Valdivia

El Mago tuvo un amargo regreso a Colo Colo porque, además de no jugar, y de perder una demanda que interpuso contra el club, los problemas de pantorrila no lo han dejado. Aunque no es grave su lesión, no tiene fecha para volver.

Gabriel Costa

El volante peruano fue de menos a más en esta temporada. Justo cuando el Cacique más necesitaba de él, se lesionó y salió con lágrimas en el rostro. Un esguince del ligamento colateral lateral de rodilla izquierda lo dejará fuera de las tres finales que restan.