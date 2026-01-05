+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Serie A
team-logoLecce
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
team-logoRoma
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Michael Di Chiaro

Lecce vs. AS Roma, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre Lecce y AS Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la decimonovena jornada de la Serie A, la última de la primera vuelta que se juega a mitad de semana, uno de los partidos programados es el enfrentamiento entre Lecce y Roma, en el campo del 'Via del Mare' de Lecce.

En esta página encontrarás todo lo necesario para mantenerte actualizado sobre Lecce-Roma: formaciones, canal de TV y cómo seguir el encuentro en vivo por streaming.

Cómo ver Lecce vs AS Roma, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
FuboVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Cómo ver en cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para hacer streaming de deportes.

Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Lecce-Roma: hora de inicio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

El partido se disputa este martes 6 de enero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Via del Mare.

  • México: 11:00 horas
  • Argentina: 14:00 horas
  • Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y alineaciones

Lecce contra Roma alineaciones probables

LecceHome team crest

4-1-4-1

Formación

3-4-2-1

Home team crestROM
30
W. Falcone
4
K. Gaspar
13
M. Perez
25
A. Gallo
44
Gabriel
50
S. Pierotti
20
Y. Ramadani
93
Y. Maleh
77
M. Kaba
19
L. Banda
9
N. Stulic
99
M. Svilar
19
M. Celik
24
J. Ziolkowski
87
D. Ghilardi
12
K. Tsimikas
17
M. Kone
21
P. Dybala
43
Wesley
18
M. Soule
4
B. Cristante
11
E. Ferguson

3-4-2-1

ROMAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • E. Di Francesco

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • G. Gasperini

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias Lecce

Empate prestigioso para los salentinos en el último enfrentamiento que tuvo lugar en el campo de la Juventus: al gol de Banda respondió McKennie, con Falcone rechazando un penalti de David.

Noticias Roma

Giallorossi enfrentan su séptima derrota en dieciocho partidos de liga: no logró el golpe del ex Gasperini, siendo derrotado en Bérgamo por el Atalanta gracias a la decisiva anotación de Scalvini al inicio.

Probables alineaciones Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Pérez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. Entrenador: Di Francesco.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Rensch; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. Entrenador: Gasperini.

Forma

LEC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

ROM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Partidos entre los dos equipos

LEC

Últimos partidos

ROM

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

3

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Anuncios

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0