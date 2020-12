Las redes explotan con el error de Vinicius en Sevilla

El brasileño falló sobre la misma línea de gol después de que a Bono se le escapara un balón y la comunidad virtual se mofó de él.

Vinicius no atina. El delantero del protagonizó un fallo impropio de un jugador de élite al no lograr rematar un balón que se le escapó a Yassine Bono y que el brasileño no pudo enviar al fondo de la red. Fue un fallo clamoroso, motivo por el cual las redes sociales no tardaron en ironizar sobre su fallo.

Vinicius es mejor que Ansu Fati dicen.



— Filosofía Barça (@Iniestismo1899) December 5, 2020

El brasileño regresaba a la titularidad tras dos suplencias consecutivas en pero no logró abrir el marcador a pesar de gozar de tan clara ocasión. En la presente temporada apenas ha transformado dos dianas en LaLiga y otra en la .