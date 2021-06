En la historia de América, ¿cuáles han sido los fichajes más caros? Precios y jugadores

A lo largo de la historia, las Águilas han invertido grandes sumas de dinero en fichajes de talla internacional.

Muchos son los nombres que han rondado Coapa como posibles fichajes 'bomba' para el América. Si bien en los últimos años no han podido contratar a futbolistas que se encuentren en la élite, eso no quiere decir que no han invertido, ya que cuentan con un listado que deja ver las buenas finanzas del cuadro Azulcrema.

A pesar de que en los últimos años la austeridad ha sido la bandera principal en el Nido, a lo largo de la historia las Águilas son un equipo reconocido por pagar cifras elevadas por el jugador que en ese momento desean contratar, dando auténticos cañonazos en el mercado nacional.

El portal especializado Transfermarkt nos muestra cuáles han sido las 10 transferencias más costosas en la historia del Club América , destacando que solamente tres se mantienen actualmente en el plantel Azulcrema.

A continuación, en Goal te dejamos este llamativo listado de los fichajes más caros de las Águilas:

10. GUIDO RODRÍGUEZ

Precio: 6.28 millones de euros

Proveniente de: Xolos de Tijuana

Nacionalidad: Argentino/Italiano

Posición: Mediocampista

Año: 2017

9. RICHARD SÁNCHEZ

Precio: 6.35 millones de euros

Proveniente de: Olimpia (Paraguay)

Nacionalidad: Paraguayo

Posición: Mediocampista

Año: 2019

8. DARÍO BENEDETTO

Precio: 6.6 millones de euros

Proveniente de: Xolos de Tijuana

Nacionalidad: Argentino/Mexicano

Posición: Delantero centro

Año: 2014

7. SILVIO ROMERO

Precio: 6.6 millones de euros

Proveniente de: Chiapas

Nacionalidad: Argentino

Posición: Delantero centro

Año: 2016

6. NICOLÁS CASTILLO

Precio: 7.13 millones de euros

Proveniente de: Benfica (Portugal)

Nacionalidad: Chileno

Posición: Delantero centro

Año: 2018

5. ORIBE PERALTA

Precio: 7.29 millones de euros

Proveniente de: Santos Laguna

Nacionalidad: Mexicano

Posición: Delantero centro

Año: 2014

4. RUBENS SAMBUEZA

Precio: 7.43 millones de euros

Proveniente de: Tecos

Nacionalidad: Argentino/Mexicano

Posición: Extremo izquierdo

Año: 2012

3. CHRISTIAN BENÍTEZ

Precio: 8 millones de euros

Proveniente de: Santos Laguna

Nacionalidad: Ecuatoriano

Posición: Delantero centro

Año: 2011

2. ROGER MARTÍNEZ

Precio: 8.5 millones de euros

Proveniente de: Villarreal CF (España)

Nacionalidad: Colombiano

Posición: Delantero centro

Año: 2018

1. DARWIN QUINTERO

Precio: 9 millones de euros

Proveniente de: Santos Laguna

Nacionalidad: Colombiano/Mexicano

Posición: Extremo izquierdo

Año: 2014