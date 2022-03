Laporta "confirma" a Christensen y Kessié

Prefirió no pronunciar sus nombres, pero Joan Laporta dejó entrever que el Barcelona tiene atados a Andreas Christensen y Franck Kessié. En una entrevista en "RAC1", el presidente azulgrana confirmó que el Barça ha cerrado el fichaje de dos jugadores que terminan contrato para que se incorporen a la disciplina del primer equipo masculino una vez terminen la temporada con sus respectivos equipos. Dos futbolistas a coste cero que llegarán en verano para mejorar la plantilla de Xavi Hernández sin que la entidad catalana tenga que desembolsar un solo euro por el traspaso. "Tenemos un par de jugadores cerrados que acaban contrato, jugadores con los que se puede negociar", dijo Laporta.

El máximo mandatario blaugrana no quiso anunciar qué dos futbolistas jugarán en el Barça la próxima temporada, pero preguntado por si se trata de un central y un centrocampista, la respuesta fue esclarecedora: "Va por ahí, no me hagan dar los nombres". Christensen termina contrato con el Chelsea el próximo 30 de junio y es una de las opciones favoritas de la dirección deportiva para ser utilizado como recambio de Gerard Piqué, que cumplió 35 años en febrero y al que le va quedando menos tiempo para dejar el fútbol profesional. El director de fútbol del Barcelona, Mateu Alemany, viajó a Londres a principios de marzo para cerrar su incorporación para las próximas cinco temporadas, hasta junio de 2027, adelantándose así al Bayern de Múnich, que también se sentó a negociar con el central danés.

En el caso de Franck Kessié, el costamarfileño decidió no renovar con el Milan tras cinco años vistiendo de rossonero y aceptar la oferta azulgrana. De hecho, y según pudo confirmar Goal tras una primera información de Gianluca Di Marzio, el centrocampista pasó el reconocimiento médico con el Barcelona en Suiza la pasada semana tras varios meses de negociaciones, en las que el Barça siempre ha tomado la delantera frente a otros clubes interesados en el fichaje.

Raphinha interesa

Joan Laporta confirmó, también, el interés del Barcelona en Raphinha Dias. El extremo del Leeds United todavía tiene un año más de contrato con el conjunto inglés y su precio ronda los 50 millones de euros, una cifra que el club catalán no está dispuesto a pagar en la situación económica actual. Sin embargo, el presidente explicó que Deco le sigue de cerca y que ha mandado buenas referencias sobre el brasileño, que vería reducido el precio de salida a 25 millones si el Leeds finalmente acaba descendiendo a la Championship: "Es un gran jugador. Un extremo derecho a pie cambiado. Tenemos buenos informes de Deco, que no trabaja para el club pero que nos informa y nos da detalles para que no cometamos errores".

El presidente azulgrana no quiso hablar de otros futbolistas vinculados a la actualidad del mercado, como son los casos de Erling Haaland, Mohamed Salah o Robert Lewandowski, de quiénes se limitó a decir que "son grandes jugadores".