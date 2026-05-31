Lamine Yamal revela su mayor temor de cara al Mundial

Lamine Yamal espera con impaciencia su primer Mundial. El extremo de 18 años del FC Barcelona y de la selección española admite que, debido a una lesión en el tendón de la corva, temía perderse la fase final que se celebrará próximamente en Estados Unidos, Canadá y México.

Se lesionó a finales de abril lanzando un penalti con el Barcelona y Hansi Flick tuvo que sustituirlo de inmediato. Más de un mes después, ya está listo para reaparecer.

«Llevamos esperándolo desde que terminó la Eurocopa», declara Yamal, campeón de Europa con España en 2024. «La motivación es enorme. Vamos allí como campeones de Europa, con el objetivo de ganar el título mundial».

El domingo ya entrenó con España, aunque aún no se unió al grupo. No tenía miedo, algo que sí sintió tras la lesión: «Recuerdo ese momento perfectamente. Rezaba para que no fuera nada grave, solo un calambre, porque se acercaba el Mundial».

«Nunca había tenido una lesión en el tendón de la corva, pero sabía que la rehabilitación suele ser larga. Temía que fuera una lesión grave. También tenía miedo de perderme el Mundial», afirma el sincero Yamal.

A pesar de la larga temporada, Yamal no siente cansancio y espera con ilusión el Mundial: «Mentalmente, parece que aún no he jugado ningún partido. Tengo muchas ganas de debutar y ya me he imaginado mil veces levantando esa copa».

Tiene solo dieciocho años, pero a veces se siente veterano. «En mi cabeza parece que llevo diez años jugando; en realidad son tres. Hace cuatro jugaba en la plaza con amigos. Y ahora ese chico va a un Mundial. ¿No es extraño?».