La previa de Las Vegas Raiders vs Denver Broncos: Noticias del equipo, apuestas, entradas, transmisión en vivo, Football Fantasy y más

Los Denver Broncos siguen acumulando victorias, y de repente no solo están como grandes favoritos para capturar la corona de la AFC Oeste, sino que también se han metido en la carrera por el primer puesto de la AFC.

Si quieren ventaja de local en los playoffs, la fórmula es simple: encargarse de los equipos más débiles en el calendario hacia el final de la temporada, comenzando con su choque de la Semana 14 contra los Las Vegas Raiders.

El último encuentro entre estos dos fue muy reñido, con Denver escapando por muy poco en un duro 10-7. Ahora, la gran pregunta que sobrevuela el partido de revancha del domingo: ¿pueden los Broncos cerrar la puerta y completar una barrida limpia de sus rivales de división?

Horario de inicio Las Vegas Raiders vs Denver Broncos

Los Raiders y los Broncos se enfrentarán este domingo 7 de septiembre, como parte de la Semana 14 de la Temporada de NFL, a las 4:05 pm / 1:45 pm PT en el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada.

Noticias del equipo Las Vegas Raiders

Las Vegas llegó al entrenamiento del jueves con una plantilla reducida, con cinco jugadores ausentes en el campo: Jamal Adams (rodilla), Alex Bachman (pulgar), Maxx Crosby (rodilla), Michael Mayer (tobillo), y Donte Thornton (conmoción).

Mientras tanto, la lista de lesiones no termina ahí, Jordan Meredith (tobillo) y Dylan Parham (espalda) fueron participantes limitados.

Por supuesto, el nombre principal es Maxx Crosby. Los fanáticos de los Raiders han visto esta película antes, ha aparecido en el reporte de lesiones varias veces este año solo para jugar en el día del juego. Así que sí, vale la pena monitorearlo, pero no hay necesidad de presionar el botón de pánico todavía.

El resto de las ausencias, sin embargo, parecen mucho más preocupantes. Si no pueden volver al campo de práctica pronto, hay una posibilidad real de que varios de ellos se pierdan el partido de este fin de semana.

Las Vegas contraataca con Geno Smith en los controles, lanzando para 2,532 yardas con 15 touchdowns y 14 intercepciones con una tasa de finalización del 67.3%. En el suelo, Ashton Jeanty ha impulsado el ataque terrestre con 635 yardas y cuatro touchdowns esta temporada.

Por aire, Brock Bowers lidera el cuerpo de receptores, con 49 recepciones para 573 yardas y cinco anotaciones. Tre Tucker no está muy detrás, acumulando 550 yardas y cinco touchdowns en 44 recepciones, mientras que Jeanty también ha sido un factor en el juego de pase con 251 yardas recibidas. Cuatro Raiders adicionales también han superado la marca de 100 yardas en recepciones en el año, mostrando qué tan profundo puede ser el ataque cuando está en racha.

En el lado defensivo, Devin White es la máquina de tacleadas con un mejor equipo de 114 detenciones, mientras que Maxx Crosby continúa siendo el principal disruptor con ocho capturas. Jonah Laulu ha añadido cuatro más como parte de un grupo de pass-rush que ha totalizado 23 capturas y 8 intercepciones en la temporada.

Reporte de Lesiones de los Raiders: Zamir White, RB - Cuestionable, Jordan Meredith, G - Cuestionable, Michael Mayer, TE - Cuestionable, Darnay Holmes, CB - Cuestionable, Dont'e Thornton Jr. - Cuestionable.

Noticias del equipo Denver Broncos

En el lado de Denver, tampoco fue una hoja limpia. Nate Adkins (rodilla), DJ Jones (tobillo) y Zach Allen (pantorrilla) estuvieron al margen el jueves, mientras que Pat Bryant logró trabajar de manera limitada.

La ofensiva de Denver sigue funcionando detrás del brazo de Bo Nix, quien ha acumulado 2,742 yardas aéreas con 19 touchdowns contra 9 intercepciones mientras completa el 61.6% de sus lanzamientos. J.K. Dobbins ha sido el caballito de batalla en el terreno, liderando el backfield con 772 yardas por tierra y cuatro anotaciones, y RJ Harvey ha aportado otras 279 yardas para completar el ataque terrestre.

En el juego aéreo, Courtland Sutton ha sido la estrella del espectáculo, recibiendo 50 pases para 711 yardas y cinco touchdowns. Troy Franklin no se queda atrás con 48 recepciones, 530 yardas y cinco viajes propios a la zona de anotación, mientras que Marvin Mims Jr. ha contribuido con 242 yardas por aire como pieza complementaria.

Defensivamente, Alex Singleton continúa acumulando tacleadas a un ritmo increíble, liderando la unidad con 95 paradas totales. En el departamento de presión al pasador, Nik Bonitto encabeza el grupo con 10.5 capturas, y Jonathon Cooper añade otras 7.5. En general, la defensa de los Broncos ha aterrorizado a los mariscales de campo rivales este año, acumulando 51 capturas totales junto con 7 intercepciones.

Informe de Lesiones de los Broncos: Jonah Elliss, LB - Cuestionable, Nate Adkins, TE - Cuestionable, D.J. Jones, DT - Cuestionable, Drew Sanders, LB - IR-R, J.K. Dobbins, RB - IR.

Ver en vivo Raiders vs Broncos en EE. UU.

El partido de Raiders vs Broncos en la Semana 14 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura enParamount+ y en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se darán más detalles sobre dónde ver el juego en Estados Unidos, incluidas las opciones de streaming, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver en vivo Raiders vs Broncos en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de los EE. UU. que buscan mantenerse conectados con la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 partidos de temporada regular y de playoffs, una cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte al tanto durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción utilizando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Raiders vs Broncos

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y se extienden hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para obtener un desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Raiders vs Broncos Fantasy Football

Bo Nix está en la posición QB11 en puntos de fantasía por juego, pero la hoja de estadísticas apenas cuenta toda la historia, su producción semana tras semana ha sido muy variable. No ha alcanzado el territorio QB1 desde la Semana 8, y los números avanzados respaldan la inconsistencia. De 47 mariscales de campo elegibles, Nix ocupa el puesto 33 en yardas por intento, 31 en CPOE, 28 en tasa de lanzamientos altamente precisos, y 39 en tasa de objetivos alcanzables.

Ya se enfrentó a esta misma defensa de pase en la Semana 10, logrando solo 150 yardas aéreas, una anotación y un escaso YPA de 5.4, terminando como QB25 de la semana. Tal vez cambie el guion esta vez, pero los mánagers de fantasía deberían tratarlo como un QB2, no como un titular fijo. Desde la Semana 9, los Raiders han permitido la 11ª mayor cantidad de yardas por intento, el octavo CPOE más alto permitido y son 15º en índice de pasador permitido, lo que los convierte en una defensa que se puede vencer, pero no una que Nix haya demostrado poder resolver.

Courtland Sutton sigue siendo relevante en fantasía, situándose en WR24 en puntos por juego con 14 objetivos profundos y 10 oportunidades en zona roja. Finalmente volvió a encarrilarse la semana pasada con una posición de WR16, su primera aparición en el top 24 desde la Semana 7, un recordatorio del potencial que siempre está presente cuando Sutton conecta en oportunidades en profundidad.

RJ Harvey ha tenido un uso silenciosamente fuerte. Desde la Semana 11, ha registrado el 53.1% de los snaps, una tasa de rutas del 28.1%, y una participación en objetivos del 8.4%. Eso se ha traducido en 15 toques y 58 yardas desde la línea de golpeo por juego, produciendo semanas de RB37 y RB2. Entre 55 RB calificados, ocupa el puesto 40 en tasa de carreras explosivas pero el 15 en tasa de tacleadas falladas, mostrando que gana más con tenacidad que con velocidad explosiva. Otra actuación sólida está sobre la mesa esta semana contra una defensa terrestre promedio de los Raiders. Desde la Semana 9, Las Vegas ha estado en la media en yardas de carrera permitidas (16º) y tasa de éxito en carrera (18º) mientras también ceden la sexta tasa más alta de tacleadas falladas, una receta que Harvey puede aprovechar.

Geno Smith estuvo limitado el miércoles debido a un problema en el pie pero regresó a la participación completa el jueves y está en camino para comenzar el domingo. Aun así, no debería estar en las alineaciones de fantasía, especialmente contra una feroz unidad de los Broncos.

Ashton Jeanty continúa siendo un estabilizador semanal, situándose en el RB11 en puntos de fantasía por juego mientras promedia 18.7 toques y 73.8 yardas totales. Su línea ofensiva lo ha frenado como corredor, pero su trabajo en el juego aéreo ha mantenido su valor de fantasía a flote. Jeanty ha visto ocho objetivos en tres juegos consecutivos, comandando un 18.3% de cuota de objetivos desde la Semana 9 con 33 yardas de recepción por juego, 1.30 YPRR, y un 12.8% de cuota de primera lectura. Entre 55 corredores calificados, se sitúa 10º en tasa de tacleos fallidos y 35º en yardas después del contacto por intento.

Una vez más, necesitará volumen y uso en recepción para rendir, porque la defensa contra la carrera de Denver ha sido verdaderamente feroz desde la Semana 9 — tercera en menos yardas por carrera permitidas, menor tasa de jugadas explosivas, 12ª en menos tacleos fallidos, y 12ª en menos yardas después del contacto permitidas. Jeanty sigue siendo jugable, pero avanzar será difícil entre los tackles.

Predicciones del Partido Raiders vs Broncos

Si Bo Nix estuviera jugando a un nivel más alto, este enfrentamiento podría parecer una auténtica paliza sobre el papel. Aun así, lo único que realmente importa al entrar en la Semana 14 es que la defensa de Denver ha recuperado toda su fuerza y su presión sobre el pasador está arrasando a los oponentes a un ritmo casi récord. Eso son malas noticias para una línea ofensiva de los Raiders que ha luchado todo el año.

Con sólo ese desajuste, los Broncos deberían alejarse cómodamente. Estoy pronosticando una victoria de Denver por dos anotaciones, potencialmente por 14 o más, especialmente si Nix conecta en algunos de esos tiros profundos que ha estado fallando.

Probabilidades de Apuestas Raiders vs Broncos

Spread

Broncos -7.5 (-104)

Raiders +7.5 (-118)

Línea de dinero

Broncos -400

Raiders +315

Total

OVER 40.5 (-108)

UNDER 40.5 (-112)