La preocupación del argentino Hugo Bargas

El jugador franco-argentino expresó su preocupación por el tema económico en el fútbol salvadoreño.

En el programa “Los Provocadores”, Hugo Bargas, delantero de FAS, manifestó que espera cobrar al menos dos meses más de salario, ya que es una petición a los dirigentes por la cancelación inesperado del torneo Clausura 2020.

“Mi contrato era por un año, hasta diciembre. Con esta situación no sé si voy a continuar o no, no me urge el tema económico, pero yo quería hacer más hincapié en que tengo compañeros que van a estar en una situación complicada porque van a estar sin cobrar y darle una mano a ellos porque la van a necesitar”, manifestó el atacante que solo marcó un gol en seis juegos con los tigrillos.

“Algunos compañeros van a quedar sin cobrar dinero porque se suspendió el campeonato y se les debe el pago de marzo. Van a quedar patas para arriba, como decimos. Se le había pedido a los dirigentes que tengan consideración y que nos puedan ayudar con uno o dos meses más, pero está en veremos”, añadió Bargas a su preocupación.