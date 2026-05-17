La prensa británica coincide en su valoración de Jorrel Hato tras perder la final de la FA Cup

Jorrel Hato recibió elogios de la prensa británica tras la final de la FA Cup, en la que el Chelsea perdió 0-1 ante el Manchester City.

A los 30 minutos, Haaland marcó, pero el gol fue anulado por fuera de juego de Nunes. Justo antes del descanso, Robert Sánchez salvó a Chelsea con una gran parada ante el mismo Haaland.

El Chelsea empezó mejor la segunda parte, aunque sin crear ocasiones claras. El gol del Manchester City llegó a un cuarto de hora del final: Semenyo remató un centro raso de Haaland por detrás de su pierna de apoyo: 0-1.

Pese a la derrota, Hato recibió un 6 de Sky Sports: «Realizó mucho trabajo defensivo y de vez en cuando subió bien al ataque. No cometió muchos errores».

GOAL y Football London también le otorgaron un 6: «Muy sólido en defensa. Tuvo problemas con Semenyo al inicio, pero mejoró con el paso del partido».

The Mirror y el local Chelsea Chronicle fueron más generosos y le otorgaron un 7.

«Fue uno de los mejores del Chelsea; ha mejorado mucho esta temporada», apuntó el Chelsea Chronicle.

The Guardian añadió que el joven defensa, de solo veinte años, podría haber obtenido un penalti tras un empujón de Abdukodir Khusanov en el área, pero el árbitro no lo concedió.