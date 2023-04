La postura del Atlético de Madrid con João Félix: "Si le quieren, que pasen por caja"

En el Atleti mantienen la calma: contemplan todos los escenarios y tienen la sartén por el mango

El Chelsea continúa fiiltrando su intención de conseguir el traspaso definitivo de João Félix. Todas las informaciones, desde las más interesadas hasta las más veraces, apuntan a que el club de Londres entablará las primeras conversaciones con el Atleti en mayo, para apalabrar las bases de un acuerdo que se pueda producir en julio, cuando acabe el periodo de cesión del portugués en Stamford Bridge. Según ha podido saber GOAL, en el Atlético son conscientes de que João se encuentra cómodo en Londres y conocen que la intención del Chelsea sería sentarse a negociar un traspaso. La realidad es que el Chelsea tiene varios frentes abiertos, un boquete económico importante en sus cuentas y está pendiente de saber si disputará la próxima Champions o no. Cuestiones que no son menores. A eso cabe añadir que fuentes solventes del Atlético confirman a GOAL que todavía no se ha producido ningún contacto entre los clubes. Ningún avance. Cero llamadas. Todo sigue muy "verde", tres meses son una eternidad en fútbol y respecto al futuro del luso, todo está por decidir.

El Atleti no cede: si quieren a Joao, son 100 "kilos"

Sin embargo, en el Atlético están muy tranquilos. João tiene contrato en vigor y la última palabra sobre su futuro la tendrá siempre el club colchonero. En el Atleti, como ya avanzó GOAL, exigen un mínimo de 100 millones de euros para dejar marchar al de Viseu. Durante estos meses, el Chelsea abonará unos 8 millones de euros por la cesión hasta junio, incluyendo el 100% de su salario. El escenario cambiará el 1 de julio, cuando Joao acabe su préstamo con el Chelsea. En ese momento, volverá a ser jugador del Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2027.

El escenario cambiará a partir del 1 de julio, cuando Joao acabe su cesión. Ahí volverá a ser jugador del Atlético, con el que tiene contrato hasta 2027. El portugués supone un coste de 18 millones anuales para el Atlético y a partir del 1 de julio, el club todavía tendría pendientes 36 millones de euros de amortización del fichaje. De ahí que el Atlético no tenga ninguna prisa con Joao. Si acaba su cesión y quiere volver a jugar de rojiblanco, perfecto. Si termina su préstamo y quiere seguir en Londres, el Chelsea tendrá que sentarse a negociar y el Atleti marcará los tiempos. Y si acaba su cesión y no quiere seguir en el Chelsea ni jugar en el Atleti, Jorge Mendes tendrá que buscar un club comprador.

Una nueva cesión, una fórmula "low cost"

¿Qué podría pasar si el Chelsea no llega en verano a los 100 "kilos" que pide el Atleti? Según fuentes consultadas por GOAL, el club de Londres intentaría activar una "fórmula low cost" para seguir disfrutando al luso una temporada más. Solicitaría una nueva cesión al Atleti y tendría que afrontar una tarifa de préstamo cercana a los 18 millones de euros anuales que le supone el portugués al equipo rojiblanco por cada campaña. Sería una solución de emergencia para los dos clubes y no se descarta, pero no sería la opción deseada por las partes, sino un recurso temporal. En el club colchonero tienen claro que no tienen prisa, que por ahora todo está muy "verde" y que no se plantean futuros escenarios de negociación. Si el Chelsea le quiere, el mensaje está claro: "Tendrán que pasar por caja". En el Atleti tienen clarísimo que, después de la gigantesca inversión este invierno del Chelsea, si quieren a Joao, tendrán que pagar un buen dinero y someterse al precio que exige el Atleti. Así de claro y así de sencillo.