La nueva pólvora mete al Barça entre los más goleadores

Fichar delanteros no siempre sale bien. Como tampoco en otras posiciones. Los directores deportivos aciertan y se equivocan, pero en el caso del Barcelona y de este mercado invernal, la cosas no pueden salir mejor. Mateu Alemany firmó a cuatro futbolistas, tres delanteros y un lateral diestro con capacidades de sobras para ejercer funciones de centrocampista. Y si hace falta, de extremo. Pero esos tres delanteros son una de las grandes bazas que han hecho del Barça un equipo goleador. El equipo de Ronald Koeman no marcaba, incluso tampoco lo hacía el de Xavi Hernández durante sus primeras semanas. Pocos goles y resultados pobres que descartaron al Barcelona para la fase de eliminatorias de la Champions League y que lo alejaron de LaLiga.

Las llegadas de Aubameyang, Ferran Torres y Adama Traoré lo cambiaron todo. El Barça, ahora, tiene gol. Aunque no todo es el remate final. Adama todavía no ha marcado y a Ferran le cuesta tener un buen porcentaje de acierto ante la portería rival, pero todo lo que genera el valenciano convierte al equipo azulgrana en un conjunto a tener en cuenta para esta fase final de temporada y para los próximos cursos. De hecho, el Barça es ahora el equipo más goleador de LaLiga en lo que va de 2022. Antes de final de año, es decir, antes de que el club se pudiera reforzar, los barcelonistas llevaban 29 goles en 18 partidos. El Madrid sumaba diez más, 39 en total, por los 32 del Betis y los 30 del Valencia. El Atlético de Madrid, el Sevilla y el Barça tenían los mismos goles.

Una vez superadas las campanadas, el Barcelona suma ahora -en once jornadas más- 56 tantos, tres menos que el Real Madrid. Desde que empezó el año, el conjunto de Xavi Hernández ha marcado 27 goles en 10 partidos, siendo el equipo más goleador del campeonato local en lo que va de 2022. El Madrid ha marcado 20 goles, por los 24 del Atleti y los 22 del Villarreal. Es evidente que los retoques han funcionado, y más si nos damos cuenta de que siete de esos 27 goles los ha marcado Pierre-Emerick Aubameyang, por cuatro de Ferran Torres. También suma cuatro tantos el neerlandés Luuk de Jong, siempre listo para ayudar y sacar las castañas del fuego como hizo en Mallorca, Granada y Cornellà con goles importantes.

El único equipo que supera al Barça en Europa es el Rennes. Los azulgrana son los segundos máximos goleadores de las cinco grandes ligas continentales por detrás del equipo de la Bretaña, que suma 29 goles en 10 encuentros de Ligue 1 en este 2022, un hecho que le permite seguir siendo candidato al segundo puesto y tener acceso directo a la fase de grupos de la Champions League de la próxima temporada. En estos momentos, el Rennes es tercero a un punto del Olympique de Marsella, que defiende el segundo puesto como puede. El equipo dirigido por Bruno Génésio es, de largo, el más goleador de Francia: 63 goles en , cuatro más que el París Saint-Germain.

En lo que va de temporada, el Bayern de Múnich se lleva la palma. 81 goles en los 27 partidos que se llevan disputados en la Bundesliga. El Borussia Dortmund suma 67, por los 66 del Bayer Leverkusen. En Inglaterra, el Liverpool lleva 75 tantos, mientras que el Manchester City ha anotado 68 goles. En Italia, el má goleador es el Inter, con 62, seis más que líder del torneo, el Milan.