La nueva generación de técnicos mexicanos

Liga MX y Ascenso MX cuentan con una renovada baraja de entrenadores, que torneo a torneo buscan trascender con clubes que les brindan confianza.

Desde el Ascenso MX hasta la Primera División, incluso representativos nacionales. Hoy día, un grupo de entrenadores mexicanos ha llegad para quedarse en los banquillos.

Algunos pueden trascender, otros pueden no cosechar los resultados esperados por sus directivas. Lo cierto es que han alzado la mano para encontrar una nueva oportunidad profesional.

En Goal repasamos la nueva generación de directores técnicos mexicanos.

JAIME LOZANO

Canterano de Pumas de la UNAM, exseleccionado nacional. Desde finales del 2018, Jaime Lozano se encuentra al frente del Tricolor Sub 23 en busca del boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Jimmy ya conoce lo que es dirigir en Primera División, pues en los torneos de Clausura y Apertura 2018 tomó a Gallos Blancos del Querétaro, aunque luego de la derrota por 2-1 con Santos Laguna, dejó la institución previo a la jornada 15 del Apertura.

RAFAEL PUENTE JR

Blanco de críticas por no haber tenido una larga carrera como futbolista profesional, Rafael Puente del Río forma parte de una importante baraja de entrenadores mexicanos. El nacido en la Ciudad de México tomó a Lobos BUAP en el Apertura 2016 del Ascenso MX, logrando llevarlos a Primera División. Para el Apertura 2018 se hizo cargo de Gallos Blancos del Querétaro, a quienes incluso clasificó a la liguilla del pasado torneo.

FRANCISCO PALENCIA

Campeón con Pumas en los torneos de Clausura 2009 y 2011, Palencia está al frente de Lobos BUAP, a quienes ha dirigido en 23 partidos, con quienes ha cosechado siete triunfos y 12 descalabros. Paco tuvo pasado en el timón de Pumas de la UNAM, en el timón de Pumas de la UNAM por 43 cotejos, equipo al que ya clasificó a la liguilla, aunque el sueño duró poco pues fueron eliminados en cuartos de final del Apertura 2016.

JOSÉ ISLAS

Originario de Yahualica, Jalisco, José Islas únicamente ha tenido oportunidad de dirigir al Celaya en Segunda División y Ascenso MX. Como futbolista pasó por Querétaro, Irapuato, Xolos de Tijuana en la antes llamada Primera A, Leones Negros y Celaya. Hoy suma 72 partidos en el timón, de los que ha sumado 33 victorias y 19 derrotas.

El artículo sigue a continuación

ALEX DIEGO

Con 33 años, Alex Diego cuenta en su currículum, haber dirigido a Pumas Sub 13, Sub 13, Liga Premier y Alebrijes de Oaxaca en el Ascenso MX. El exdefensor hizo tuvo once años de carrera como futbolista profesional, con equipos como Pumas, Jaguares de Chiapas, Atlante, Lobos BUAP y los ya mencionados Alebrijes.