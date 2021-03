La 'milagrosa' recuperación de Rodrygo Goes

El brasileño reapareció ante la Real Sociedad y explicó en sus redes sociales que había regresado de su lesión un mes antes de lo previsto.

Rodrygo Goes (19 años) no jugaba con el Real Madrid desde el 23 de diciembre. Ese día sufrió una lesión que al principio pareció algo 'simplemente' muscular y luego el parte médico señaló que, por una afectación del tendón, podría ser más serio: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho". Lo que no se conocía es lo 'milagroso' de la recuperación del brasileño, desvelado por él mismo.

Cuando se cumplió un mes del problema, Goal publicó detalles sobre cómo estaba trabajando el ex de Santos para volver lo antes y lo mejor posible a los terrenos. Pero Rodrygo, después de reaparecer el lunes en la segunda mitad del 1-1 contra la Real Sociedad, contó en sus redes sociales que ese momento se había producido un mes antes de lo esperado inicialmente.

Rodrygo Goes: "¡Muy feliz por volver a jugar un mes antes de lo previsto!"

"¡Muy feliz por volver a jugar un mes antes de lo previsto! ¡Han sido dos meses largos de recuperación! Un periodo difícil, pero me esforcé mucho para que llegara este momento. ¡Quiero darle las gracias a Dios, mi familia, los fisioterapeutas y médicos del Real Madrid, y a todos los que me han animado! ¡Seguiré trabajando para estar cada día mejor y poder ayudar a mi equipo! ¡¡Lo mejor está aún por venir!! #HalaMadrid", fue su mensaje.

Rodrygo disfrutó de más de media hora, ingresando en el césped en el 60', en la que no se le notó apenas la ausencia de más de dos meses. Su primera acción ya generó peligro. Dejó, en total, un tiro, un tiro bloqueado, 11 pases buenos (78,57% de acierto), un centro bueno, un centro malo y una ocasión creada. Nada mal para un futbolista que gusta mucho a Zidane y llega a tiempo a la recta final de la temporada.