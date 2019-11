La loca historia de cuando Maradona y Pochettino compartieron habitación

El ahora exentrenador del Tottenham compartió equipo con Maradona en los 90 y la gran influencia de su carrera le llega por Bielsa.

El destino quiso que el 19 de noviembre sea un día doloroso para Diego Maradona y para Mauricio Pochettino, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, los que separan Buenos Aires de Londres. Porque en la misma jornada que el 10 decidió alejarse de Gimnasia, el club que le abrió las puertas en el fútbol argentino, a Poche lo despidieron de , pese a que en mayo de este mismo año llegó a la final de la . Pero más allá de esta coincidencia, una historia del pasado también los une.



Pochettino creció en Murphy, una pequeña aldea agrícola de Santa Fe, que también vio nacer al portero suplente de los Spurs, Paulo Gazzaniga, entre las 4.000 personas que lo consideran su hogar, tiene una proporción de un finalista de la Liga de Campeones por cada 2.000 habitantes.



"Era una ciudad muy pequeña y lo que hacía todos los días era ir a la escuela y jugar fútbol todo el día con mis amigos. No teníamos televisión en la casa", explicó a la BBC en una entrevista de 2013.



Eventualmente, la familia Pochettino adquirió uno en blanco y negro, que su padre Héctor hizo funcionar al quitar la batería de su tractor. Cuando era niño era un fanático del Racing de Avellaneda pero fue en Old Boys donde el joven recibió su oportunidad en el fútbol.



A los 14 años, fue descubierto por el legendario ayudante de Marcelo Bielsa, Jorge Griffa, responsable de descubrir talentos como Gabriel Batistuta, Jorge Valdano, Maxi Rodriguez y Gabriel Heinze nombrando sólo a algunos jugadores que surgieron de los campos de fútbol fértiles de Santa Fe. Pochettino se mudó a Rosario, donde comenzó a trabajar juanto a El Loco en las divisiones juveniles del club leproso.



Bielsa fue el hombre que dio su aprobación final al fichaje y viajó a Murphy para convencer a los padres del adolescente de que lo dejaran mudarse a Newell's, al tiempo que aprovechaba la oportunidad para echar un buen vistazo a su estrella potencial.



"Una noche, a la una de la madrugada, vino a mi casa, llamó a la puerta y quería ver a un niño de 13 años. ¡Quería ver mis piernas! A esa hora de la madrugada, tendría que estar un poco [loco] ... tenía que hacer soñar a mis padres. Luego dijo: 'Estas piernas se parecen a las de un muy buen jugador'. Esa fue una buena mentira, no hay malas intenciones. Para mí, él es una persona que siempre admiraré. La gente lo llama "El Loco Bielsa", pero para mí, no está loco en absoluto. Para mí, es un genio. Una persona con carisma y una personalidad muy diferente a la de nuestros entrenadores normales, y eso es lo que lo hace especial ", recordó a ESPN.

Cuando Bielsa ascendió para entrenar al primer equipo en 1990, Pochettino ya llavaba dos años. Con El Loco en el banquillo y Poche dirigiendo la defensa, Newell's disfrutó de uno de los mejores momentos de su historia, ganó dos títulos de la liga nacional y llegó por segunda vez a la final de la en 1992, donde perdió los penales ante Sao Paulo, donde jugaban los futuros ganadores de la Copa del Mundo, Cafu, Rai, Zetti y Muller.



Esa campaña de la Libertadores realmente comenzó con un desastre, perdiendo 6-0 a en casa. Indignados, miembros de la barra brava del rojinegro se dirigieron a la casa de la familia de Bielsa para protestar, solo para ser recibidos en la puerta con el entrenador blandiendo una granada.



"Si no se van ahora, tiraré del seguro y la lanzaré", advirtió, antes de perseguir a los matones que se esparcieron por varias cuadras, granada en mano.



Bielsa optó por cambiar Newell's por tras la derrota en la final de la Copa, pero Pochettino se quedó. Un año más tarde, la llegada de Diego Maradona a la Lepra dio la vuelta al mundo. La leyenda del fútbol argentino, recién llegada de su paso por el , optó por unirse al club Rosario para continuar su regreso luego de una prolongada sanción del consumo de cocaína que lo obligó a dejar el .



Más de 40,000 aficionados asistieron a ver su primera sesión de entrenamiento. Y Pochettino fue elegido para compartir el dormitorio con Diego cuando Newell's viajaba. "Fue increíble porque siempre tuve su foto en la pared de mi habitación. Y luego estuve con él, fue tremendo. Recuerdo mi primera noche. Apagué la luz y me quedé tendido tratando de ver si podía dormir. No podía creerlo, pensé que estaba soñando, que no era real".



El tiempo de Maradona en el Leproso resultó ser turbulento, marcado por lesiones, problemas con entrenadores y muy poco tiempo en el campo. En total jugaría solo cinco partidos para el club, y no pudo marcar. Sin embargo, Diego se quedó hasta principios de 1994, participando en los planes de pretemporada de verano en el balneario de Mar del Plata.



Sin embargo, como Pochettino puede atestiguar, la vida con el pequeño genio nunca fue predecible: "Estábamos todos juntos en pretemporada en Mar del Plata y el día anterior habíamos compartido habitación. Esa noche, como le encantaba el baloncesto, había ido a ver la final de la Liga. Por la mañana, cuando me desperté, él no estaba en su cama".

El misterio del paradero de Diego de aquel 2 de febrero de 1994 no se aclararía hasta horas después. “Después del desayuno nos fuimos a entrenar y luego volvimos a almorzar. Todavía nadie sabía dónde estaba Diego. Mientras comíamos, vimos las noticias en la televisión: ¡estaba disparando a periodistas en Buenos Aires, a 400 kilómetros de donde estábamos!".



Mientras Pochettino dormía, Maradona regresó de la costa atlántica de a su casa en Moreno, en las afueras de Buenos Aires. Cuando se despertó se encontró una manada de reporteros en las puertas, Diego abrió fuego con un rifle de aire comprimido, hiriendo a seis miembros de la prensa y amenazaba al resto. En 2002, recibió una sentencia de prisión de dos años y el pago de daños a los heridos.



Dejando de lado los ataques a periodistas, el amor del técnicos de los Spurs por su ídolo del fútbol y su ex compañero de habitación nunca ha flaqueado. “Me encanta el fútbol, ​​siempre ha sido mi pasión. Y [mi ídolo] siempre será Diego Armando Maradona ", dijo Pochettino a Sky Sports.



Ayer coincidieron en una habitación de pretemporada. Hoy lo hacen en una noticia triste para sus carreras profesionales. Pero ambos se recuerdan y esto los vuelve a unir.