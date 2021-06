La junta no expondrá la auditoría en la Asamblea del domingo

La auditora todavía no ha terminado el trabajo y el club prefiere contar a los socios todo el contenido en una comparecencia o en la próxima asamblea

La auditoría encargada por el FC Barcelona todavía no ha terminado. La fecha prevista para entregar la documentación y sus conclusiones es a mediados de julio, con lo cuál este fin de semana la información sobre el estado real de las cuentas de la entidad no estará completo. Finalmente y según ha podido saber GOAL, la junta directiva de Joan Laporta no presentará las líneas maestras de esta auditoría en la Asamblea General convocada para el domingo 20 de junio. Los socios deberán esperar para conocer el contenido de un documento que traerá cola y que pondrá los pelos de punta a más de uno.

En el Camp Nou, la nueva directiva someterá a votación las cuentas de la temporada 2019-20 y el presupuesto de la 2020-21. En el primer caso, quien defenderá dicho ejercicio será Jordi Moix, exvicepresidente económico y patrimonial de la junta de Josep Maria Bartomeu. La junta anterior firmó y completó esas cuentas, con lo cuál Laporta permitirá al vicepresidente de Bartomeu exponer ante los socios cómo se ha llegado hasta aquí. En el caso del presupuesto 2020-21, también lo elaboró la anterior directiva, aunque en principio será el auditor que firmó dichos presupuestos quién los presentará.

Joan Laporta, pese a que intervendrá y comentará por encima la situación económica de la entidad, dejará claro que la Asamblea es puramente técnica, que está destinada a aprobar unas cuentas y unos presupuestos que ya fueron elaborados y aprobados por la junta de Bartomeu en el mes de octubre de 2020 y que no pudieron ser ratificados en su momento por los socios en una Asamblea debido a la pandemia de la Covid-19. Unas cuentas que arrojaron pérdidas de 97 millones de euros y una deuda superior a los 1.000 millones.

Sin embargo, según cuentan fuentes próximas a Laporta, el presidente recalcará en la Asamblea que, una vez finalice la auditoría, se explicará todo su contenido a los socios. Se expondrá en la Asamblea del mes de octubre o en una rueda de prensa anterior a dicha Asamblea. “Los socios sabrán la foto real de la situación del club, tendrán conocimiento de todo”, comentan a este medio. Las mismas fuentes adelantan que en dicho estudio están saliendo “muchas cosas. Algunas, pocas, que ya han salido. Y otras, más graves, que todavía no se han contado”.