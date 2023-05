La genial respuesta de Mendilíbar cuando le preguntaron sobre su futuro

El técnico vasco compareció ante los medios en la previa del duelo ante la Juventus

Genio y figura. José Luis Mendilíar, que le ha cambiado la cara al Sevilla FC desde que llegó, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para abordar el choque de vuelta de las semifinales de la Europa League. El vasco, todo naturalidad, ha hablado de su continuidad en el club hispalense y lo ha hecho con claridad y concisión.

"Algunos pensábais...este 'tontolaba' viene aquí para tres meses y está muerto"

"¿Dónde está Monchi? ¿El presi? Pregúntale a ellos. Firmé tres meses con el club y estaba encantado. Algunos de vosotros pues os echábais las manos a la cabeza pensado "este tontolaba viene aquí tres meses, este es un muerto y estaban bastante vivos". Lo que me importa es terminar bien. Si hacemos las cosas bien y el Sevilla no quiere, seguro que llamarán de otro lado y si no, ya hemos estado en el paro otras veces", bromeaba 'Mendi' en sala de prensa.

Sobre el 11 inicial que se medirá a la Juventus, Mendilíbar comentó: "Mañana veréis quién juega o no, que me estáis preguntando la alineación por lo bajini. Hay dudas, pero soy yo el que me la tengo que jugar después de hablar con ellos", dijo.

"No sé quién es el árbitro, le daré la mano y que pite lo mejor posible"

En cuanto a la designación del colegiado del partido de vuelta ante la Juventus, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el neerlandés Makkelie, Mendilíbar ha comentado lo siguiente: "No sé quién es. Ahora sé que es es ése que has dicho y no voy a mirar ahora las tarjetas que ha sacado ni nada de eso. Le daré la mano si coincidimos antes del partido y que pite lo mejor posible".