La Eredivisie, cancelada sin ascensos, descensos ni campeón

El Ajax es designado como primer clasificado por 'goal average' pero no es declarado campeón igual que no habrá ascensos y descensos.

A raíz del veto impuesto por el gobierno holandés ante la posibilidad de jugar al fútbol antes del próximo 1 de septiembre la federación neerlandesa (KNVB) ha resuelto dar por concluida la y ha anunciado que no habrá ascensos ni descensos ni campeón. Así lo ha confirmado el propio organismo ante la imposibilidad de aumentar a veinte el número de equipos de la próxima temporada y a pesar de los votos en contra de los clubes de primera y segunda división, que preferían que sí hubiera ascensos y descensos.

Según Voetbal International, que habría tenido acceso a la votación, dieciséis clubes habrían votado a favor, nueve lo habrían hecho en blanco y otros nueve, en contra, además de la abstención del Heerenveen. De la misma forma que no habrá descensos ni descensos, la KNVB también ha considerado que el acabe finalmente como primer clasificado por delante del AZ Alkmaar por goal average global -mientras que el directo está a favor del AZ, con un calendario más favorable en los partidos que quedaban por disputar- pero descarta declarar al equipo de Amsterdam como campeón, de forma que no recibirá el título.

Ni descensos ni ascensos en la Eredivisie de . La KNVB no quería una liga de 20 equipos. Se "libran" RKC Waalwijk y Den Haag. Sin premio Cambuur y Graafschap. Los clubes votaron SI a ascensos/descensos y se IGNORÓ su decisión. Ajax acaba 1º pero NO ES designado CAMPEÓN — Rubén Uría (@rubenuria) April 24, 2020

La clasificación es importante en relación a las plazas que dan acceso a las competiciones europeas y alguna decisión ha generado controversia. De esta forma, serán el Ajax yel AZ los que accederán a la ronda preliminar de la mientras que , y Willem II harán lo propio en la . En cuanto a los suspendidos ascensos y descensos se da la circunstancia de que el Willem II tiene un partido más que el Utrecht, que de lo contrario le igualaría en la clasificación.

Más equipos

En este aspecto son el RKC Waalkijk y el Den Haag, últimos de primera división, los grandes beneficiados al mantener la categoría mientras que Cambuur y De Graafschap, primeros clasificados de segunda, no se verán finalmente promocionados. Se da la circunstancia de que es la primera vez en la historia de la Eredivisie que no hay campeón en la temporada, desde que se fundó en 1956, y la segunda que no habrá campeón en el fútbol holandés. La primera fue durante la II Guerra Mundial, lo cual da una buena medida de la situación.

Las primeras reacciones no han tardado en ser públicas y según el periodista local Brabants Dragblad el Utrecht tiene la intención de presentar un recurso después de ser designado sexto y quedar excluido de las competiciones internacionales.

Mucho más explícito se ha mostrado el Cambuur, perjudicado al quedarse sin ascenso, y cuyo entrenador, Jan De Jonge, ha afirmado en NOS que "nos lo tomamos como la mayor desgracia que ha sufrido el deporte holandés; siempre intento ver la parte positiva y entender las decisiones de todo el mundo pero el deporte no se merece esto". También añadió que "la UEFA y los clubes estaban de nuestra parte, teníamos once puntos de ventaja y no entiendo qué ha pasado". El técnico añadió que "la UEFA pidió tomar decisiones justas pero esta no lo es". El director general del club, Ard De Graaf, también comentado que "vamos a investigar nuestras opciones porque no entendemos que no se sigan las reglas".