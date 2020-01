La charla con Gallardo que 'transformó' a Borré

El colombiano reveló dónde estuvo la clave para transformarse en el máximo goleador de River en los últimos dos años.

Rafael Santos Borré se encuentra a pocos días de iniciar un nuevo año con River, con el que viene de festejar la obtención de la Copa en diciembre y de ser subcampeón en la . El Millonario pondrá primera el próximo 19 de enero en el duelo postergado de la Superliga frente a Independiente y el delantero colombiano intentará aportar con su desequilibrio, luego de las vacaciones y la pretemporada que lleva a cabo el plantel en San Martín de los Andes.

Mientras afina la puesta a punto, el barranquillero, que fue el máximo goleador del equipo durante los últimos dos años, reveló dónde estuvo la clave para su adaptación; especialmente, la importancia e influencia de Marcelo Gallardo. "Al principio fue complicado porque no pensaba volver a Sudamérica, quería mantenerme en Europa, en la Liga española. Lo que cambia todo es el interés que mostró River, recibí el llamado de Enzo Francescoli y de Gallardo, supe que el club había armado un proyecto muy lindo y organizado, y yo quería ser parte. Que viniera de parte del entrenador me daba mucha confianza, fue muy sincero conmigo y me dejó claro lo que quería para mí. Me empecé a llenar de orgullo de llegar a un equipo tan grande. No me arrepiento, estoy seguro que he pasado algunos de los años más felices de mi carrera", explicó.

En la misma línea, el autor de uno de los goles ante Boca en las semifinales de la última Copa Libertadores, reveló cuándo hizo el clic: "Justo llego cuando se va Alario, Mora estaba lesionado. Scocco y yo éramos las únicas alternativas. Quedamos con el peso del equipo y la responsabilidad del ataque. El cambio vino con la pretemporada en Miami, la primera con el equipo. Gallardo habló conmigo y me dio un panorama de lo que quería que fuera para el equipo, intensidad, recuperar, aguantar el juego, ser más punzante en el área. Fui cambiando esos detalles y el resultado se vio rápido. Ganamos el clásico en Mar del Plata con gol mío y eso me dio mucha confianza para afrontar el año".

"La llegada de Juanfer también fue muy importante para mi. Lo conocía de la selecciones juveniles, pero eran solo unos pocos días de entrenamiento, acá lo pude conocer bien. Tener un compatriota hace que uno tenga más soltura en el día a día", aseguró el Máquina, en declaraciones a Players Net, y agregó: "A Armani también lo conocía, las esposas se llevan muy bien y me ayudó a tener relación con un referente".

Por último, el delantero se refirió a su futuro: "Quiero seguir creciendo en River y en algún momento tener la oportunidad de volver a Europa y conseguir cosas importantes. Jugar Eliminatorias y consolidarme en la Selección y por qué no pensar en jugar un Mundial. Me gustaría terminar mi carrera en ".