La Champions y el milagro Sheriff Tiraspol: el equipo de un país que no existe

Descubriendo al equipo moldavo, rival del Inter en la Liga de Campeones: una historia como ninguna otra, un milagro del fútbol que no quiere acabar.

Si queremos limitarnos a los discursos puramente futbolísticos, el FC Sheriff Tiraspol ha batido varios récords: por primera vez se clasificó para una fase de grupos de la UEFA Champions League. Pero eso no es todo, porque también fue el primer equipo de Moldavia en hacerlo. Al menos oficialmente, digamos.

Sí, porque en realidad si dejamos de lado por un momento las cuestiones de campo y pasamos a las de geopolítica, entramos en un campo bastante minado: Tiraspol, de hecho, es la capital de la autoproclamada República Moldava de Pridnestrov'e, un país que -de hecho- no existe, porque no forma parte de la ONU y, por tanto, no es reconocido por sus miembros. Un país que, sin embargo, tiene sus fronteras, sus leyes y hasta su propia moneda. Un país que nació de una región, Transnistria, que no se reconoce en Moldavia, pero el equipo de su capital juega (y muchas veces gana) el campeonato moldavo.

El Sheriff, de hecho, ha ganado diecinueve de los últimos veintiún títulos otorgados. En definitiva, un dominio indiscutible y no demasiado bien considerado por las autoridades locales, porque -sólo para añadir un aura más de misterio- el club fue fundado por dos ex directores de la KGB, dispuestos a invertir mucho en la expansión europea del equipo.

El objetivo fue bastante claro desde el principio: construir un club sólido capaz de sobresalir en Moldavia, para luego conquistar el principal escaparate del fútbol internacional. Después de tocar la portería en varias ocasiones, este año el equipo finalmente la alcanzó, superando obstáculos muy desafiantes como el Estrella Roja y el Dinamo Zagreb.

Una advertencia más para el Inter de que el Sheriff no llegó a la Champions por casualidad, pero volveremos a los temas de campo en un momento. Algunos dicen que el escaparate de fútbol es también un medio para llamar la atención del mundo sobre la situación de Transnistria y, a juzgar por la "publicidad" que ha traído esta clasificación para la Liga de Campeones, si este hubiera sido realmente el objetivo, no es posible decir que no se ha logrado.

Por un lado está Rusia, que -se dice- le gustaría llevarse la región a sí misma, por el otro dos ex ejecutivos de la KGB que, como hobby, por así decirlo, han decidido escalar la jerarquía del fútbol europeo y reescribir la historia. Para ayudarnos a contar mejor esta historia, contactamos con Roberto Bordin, exjugador (entre otros) de Atalanta y Napoli y actualmente Comisionado Técnico de Moldavia, pero en el pasado también técnico del mismo Sheriff (de 2016 a 2018), quien logró llegar a la fase de grupos de la Europa League, consiguiendo nueve puntos (pero sin poder lograr el boleto a los dieciseisavos de final).

“Cuando me contactaron, por supuesto, tampoco sabía dónde estaba Tiraspol, pero me dijeron que el proyecto era tremendamente serio y ambicioso, así que fui a ver. Y, honestamente, lo que vi superó las expectativas más optimistas. En muchos años de fútbol, ​​nunca había visto un polideportivo tan vanguardista: en 2016 ya había veinte campos de césped, tres estadios dentro de la misma ciudadela, uno con 14 mil asientos para los partidos, otro con 10 mil espectadores y uno de 5 mil incluso cubiertos, lo que nos permitió entrenar en cualquier condición climática, una ventaja importante para los equipos que juegan en esas latitudes".

"Además de esto, hay una piscina de 50 m, la casa de huéspedes de los jugadores, las habitaciones, el restaurante y un bloque de salida ultramoderno y equipado, que alberga la sede del club. Para un entrenador, simplemente un sueño: solo tenía que elegir qué campo usar, los jugadores siempre estaban disponibles, algunos incluso vivían dentro del polideportivo. Hablamos de estructuras a nivel de los principales clubes europeos. Incluso entonces las ambiciones eran claras y evidentes”.

De hecho Bordin ganó dos campeonatos y una copa nacional, además de la experiencia en la Europa League de la que hemos hablado. Posteriormente, eligió otra aventura en Azerbaiyán en Neftchi Baku, antes de regresar a Moldavia como Comisionado Técnico en febrero pasado y encontrar a un Sheriff más crecido aún en conciencia y calidad.

"Los recursos económicos explican los resultados sólo en parte, detrás hay mucha competencia. Recuerdo que cuando fui a discutir los términos del contrato estábamos en una sala con una gran televisión retransmitiendo un partido del Atlético de Madrid: ambos, el presidente (Victor Gushan) y el director general del club (Varzha Tarkhnishvili), sabían todo sobre los veintidós jugadores en ese partido.

El presidente es un gran conocedor del fútbol, ​​pero es el director general quien realiza una gran labor de scouting explorando todos los campeonatos del mundo, eligiendo el mejor, evidentemente compatible con las posibilidades de la institución que en todo caso son considerables”.

Jugadores que, según Bordin, ciertamente no estarían satisfechos con los resultados obtenidos, ni aceptarían el papel de víctimas sacrificadas, sino que intentarán volver a sorprender a todo el mundo del fútbol para prolongar lo que podría ser el nuevo cuento de hadas de la Champions League.

“Evidentemente en un grupo con Real Madrid, Inter y Shakhtar Donetsk no será nada fácil. Aparte de los españoles y los nerazzurri, recientemente fui a ver al equipo de De Zerbi y quedé impresionado. En cualquier caso, el Sheriff también tiene calidad y de su lado tendrá la posibilidad de jugar sin presiones. Los demás tendrán que jugar el juego y verse obligados a ganarlo. Un poco de lo sucedido en las preliminares y el Sheriff ya demostró en esa ocasión que puede jugar de manera pareja contra oponentes más nobles y, sobre el papel, superiores”.

El propio Bordin le entregó algunas sugerencias a Simone Inzaghi: “Traoré es un delantero muy potente, de gran físico pero también de buenas cualidades técnicas. Es muy fuerte e interesante, salta al oponente directo con mucha facilidad y por lo tanto es capaz de crear superioridad numérica”.

Un aspecto que sabemos que es fundamental en el fútbol moderno. El delantero maliense de 26 años fue sin duda el héroe de la clasificación, gracias al doblete anotado contra el Dinamo Zagreb en el partido de ida de los playoffs, pero el Sheriff ciertamente no es un adicto a Traoré.

“Está claro que al final las grandes personas siempre marcan la diferencia, pero ciertos resultados solo se pueden lograr en equipo. El Sheriff puede contar con una excelente guía técnica (el ucraniano Vernydub) y un grupo nivelado, en el que ciertamente destaca Traoré, pero también con Cristiano da Silva (lateral brasileño nacido en 1993) y Frank Castaneda (delantero colombiano nacido en 1994). Conozco muy bien al primero porque lo entrené, el segundo es el capitán y es un excelente jugador”.

En definitiva, Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti y Roberto De Zerbi están advertidos: el equipo de un país que no existe no puede evitar esconder un misterio...