La Calera vs. Universidad de Chile: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este miércoles continúa la acción para Universidad de en el Campeonato Nacional 2020. Por la decimonovena fecha, los azules buscarán seguir por la senda triunfal en su visita a . Esto, luego que los estudiantiles dejaran atrás tres compromisos consecutivos sin conocer de victorias en la temporada tras propinarle una goleada a Santiago Wanderers en la pasada jornada. Con esto, el “Romántico Viajero” sumó 29 unidades y quedó a siete puntos de instalarse en zona de clasificación a la próxima copa Conmebol Libertadores.

Por su parte, el equipo de Juan Pablo Vojvoda llega dolido tras la caída ante e intentará volver a los abrazos para meterse en la discusión del torneo. Y es que los cementeros llegan a esta cita luego de cederle el subliderato al cuadro hispano. Con esto, quedaron en el tercer casillero merced a 36 unidades, a seis del líder .

: Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Diego Carrasco, Osvaldo González, Luis Casanova; Camilo Moya, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo; Joaquín Larrivey, Nicolás Guerra y Ángelo Henríquez.

El calendario de la U

