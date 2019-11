Koke ya se imagina el recibimiento a Griezmann

El capitán rojiblanco habló del regreso del que fue estrella colchonera al Wanda Metropolitano como delantero azulgrana

Antoine Griezmann es sin duda el nombre que copa la previa del - FC . El delantero francés regresa por primera vez a la que fue su casa después de todo lo que sucedió el pasado verano, pago de su cláusula incluida para marcharse a la Ciudad Condal.

Esa es una de las incógnitas que deja en el aire la previa del encuentro entre rojiblancos y azulgranas. Cómo recibirán los aficionados al francés. Hay que recordar que su placa en el 'Paseo de Leyendas' del Atlético de Madrid ha sido ensuciada en varias ocasiones desde que comenzara la temporada, lo que podría ser un indicativo de lo que puede ser el recibimiento y el ambiente en la grada atlética.

Koke, el capitán del equipo de la capital de , se pronunció en la rueda de prensa previa el encuentro acerca del asunto.

"Antoine dio todo en estos cinco años aquí y se le ha agradecido. Luego es un rival, jugamos contra el Barcelona, no contra Griezmann y vamos a intentar lo mejor para que la gente se vaya contenta", expresó acerca de la visita del que fue su compañero y su amigo durante 5 años.

Además, también habló acerca de si le dolería si se le pitase o hiciese alguna acción hacia el '17' culé.

"La gente tiene su opinión y hay que respetarla. Hay gente que pita, otra que aplaude y es su decisión. Si me dolería me lo guardo para mí, nosotros estamos centrados en el partido, no en Griezmann".